В Петербурге с 4 апреля в двух района ограничат движение транспорта

В Петербурге с 4 апреля в двух района ограничат движение транспорта

Опубликовал: Вадик Котов
ГАТИ информирует о планируемых ограничениях дорожного движения с 4 апреля

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) уведомляет жителей о предстоящих изменениях в дорожном движении, начинающихся с 4 апреля.

Василеостровский район:

  • С 4 по 19 апреля будет частично перекрыто движение по 16-й и 17-й линиям В.О. на участке от дома 58 литера А по 17-й линии до Малого проспекта В.О. Это связано с прокладкой инженерных сетей, работы продлятся до 19 апреля.
  • С 4 апреля 2026 года по 29 июля 2028 года изменится схема движения по 3-й линии В.О. от Среднего до Большого проспекта В.О. Ограничения вводятся для размещения временных ограждений. Объезд возможен по Среднему проспекту В.О., Кадетской линии В.О. и Большому проспекту В.О.

Приморский район:

  • С 4 апреля по 19 мая на Парашютной улице, в границах от Долгоозёрной улицы до Комендантского проспекта (включая перекрёстки), будет ограничено движение автотранспорта. Причина – ремонт дорожного покрытия.
  • С 4 апреля по 8 мая движение транспортных средств будет ограничено на Комендантском проспекте, от Парашютной улицы до КАД, включая перекрёстки, также в связи с ремонтными работами.

ГАТИ подчеркивает, что подрядные организации обязаны обеспечить безопасные условия для движения пешеходов во время проведения работ. Инспекция напоминает, что все временные ограничения вводятся в связи с проведением земляных, строительных и ремонтных работ.

