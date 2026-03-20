ента новостей

16:33
В Таврическом дворце кадеты из Беларуси и Мариуполя стали участниками Кадетского бала
16:30
Бельский выразил соболезнования в связи с кончиной Галины Мшанской
16:25
В Петербурге задержали мужчину, хранившего взрывчатые вещества в квартире
16:22
В Невской Дубровке задержали несовершеннолетнего стрелка по окнам из пневматики
16:19
В Петербурге задержали 16-летнюю «курьершу» мошенников, получившую от шестиклассницы свыше миллиона рублей
11:26
Беглов поздравил мусульман Петербурга с праздником Ураза-байрам
21:34
Спектакль «Фрида» в Колизее
21:31
На внутреннем кольце КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе перекроют одну полосу
20:31
В Кронштадте прошло торжественное мероприятие, посвящённое 120-й годовщине со дня образования подводных сил России
20:27
В Пушкине кроссовер вылетел на тротуар и сбил мать с двумя детьми
14:55
В Петербурге задержали подозреваемую в краже 2,3 млн рублей со счета пенсионерки
13:12
Полицейские задержали молодого человека, который жестоко избил пенсионера в Приморском районе
20:32
Выставка «Отражение небесного в земном»
20:27
В Петербурге наградили работников Фонда капитального ремонта
20:22
В Петербурге задержали группу автоподставщиков
19:53
В Петербурге создадут единый учебник по дошкольной педагогике для педвузов и колледжей
19:51
На развязке КАД с Колтушским шоссе на месяц перекроют две полосы
19:48
Музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!» в ТЮЗе
13:29
Открытие фестиваля культурной идентичности «Кругом – Петербург. Синхронизация»
12:08
В Петербурге состоялся гала-концерт XXVI фестиваля «Триумф джаза»
11:20
В Петербурге «Дом-мастерская М. К. Аникушина» признали региональным памятником
11:11
В Петербурге завершена первая в истории зимняя навигация
11:09
В Петербурге задержали пенсионера, хранившего в квартире наркотики
11:06
День воссоединения Крыма с Россией
10:54
В Ленобласти с поличным поймали курьера мошенников, явившегося за деньгами к пенсионерке
10:51
Полицейсике задержали дропа мошенников из Коммунара, за обман пенсионерки из Понтонного
10:48
В Петербурге водитель «Лэнд Ровера» распылил «перцовку» в результате дорожного конфликта
10:44
В Петербурге хулиган ножом разбил остановку общественного транспорта
20:21
В Петербурге пройдет Международный форум объединённых культур
15:37
Премьера спектакля "Про любовь" в театре-фестивале "Балтийский дом"
Все новости
В Таврическом дворце кадеты из Беларуси и Мариуполя стали участниками Кадетского бала

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗакС
300 лучших учеников кадетских классов Петербурга вместе с ребятами из Беларуси и Мариуполя стали участниками Кадетского бала в Таврическом дворце

Сегодня, 20 марта, в великолепном Екатерининском зале Таврического дворца в Санкт-Петербурге состоялся уже третий по счёту Кадетский бал, который стал ярким событием для всех участников. В этом году на балу собрались лучшие ученики кадетских классов из различных общеобразовательных учреждений города. Они образовали 150 пар, которые с удовольствием исполняли танцы под звуки известных мелодий полонеза, вальса, польки, падеграса и фокстрота. Это мероприятие стало не только праздником для самих кадетов, но и важной частью культурной жизни города.

По приглашению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в этом году среди гостей бала были также кадеты из Мариуполя и Республики Беларусь. Это подчеркивает международный характер события и стремление к укреплению дружеских связей между молодыми людьми из разных регионов. Каждый участник бала, начиная с первого мероприятия, которое состоялось в 2024 году, получает специальный нагрудный знак, который будет служить памятью об этом значимом событии даже спустя много лет.

Кадетский бал 2026 года был приурочен к важной дате — 325-летию кадетского образования в России. В 1701 году Пётр Первый основал в Москве Школу математических и навигацких наук, которая стала первой в стране образовательной институцией, готовящей военных специалистов для армии и флота. Это событие стало отправной точкой для развития кадетского образования в России, и сегодня мы можем увидеть, как эта традиция продолжает жить и развиваться.

Губернатор Александр Беглов отметил, что по поручению Президента России Санкт-Петербург последовательно развивает систему кадетского образования. Примером для подражания служат прославленные Нахимовское и Суворовское училища, а также кадетские корпуса, входящие в структуру силовых ведомств. Петербургские школы уже много лет занимаются подготовкой будущих защитников Родины, и только в начале текущего учебного года было открыто 50 новых кадетских классов.

Важным аспектом этого процесса является формирование уникальных традиций, среди которых Кадетский бал занимает особое место. Такие мероприятия способствуют развитию у молодых людей высоких культурных запросов и формированию чувства принадлежности к единому кадетскому братству, что подчеркивает значимость этого события для воспитания подрастающего поколения.

Музыкальное сопровождение бала обеспечил Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы, который создал атмосферу торжественности и праздника. Организация Кадетского бала стала результатом совместной работы различных учреждений, включая Академию талантов, Дворец творчества юных и Службу охраны по Северо-Западному федеральному округу Федеральной службы охраны России.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге открыто 346 кадетских классов в 69 общеобразовательных учреждениях, где обучается почти 9000 учащихся. Эти классы охватывают 12 различных направлений, включая МЧС, морское дело, авиацию и военную медицину. Обучение в кадетских классах проходит с 7 по 11 классы, что позволяет молодым людям получить необходимые знания и навыки для успешной службы в рядах Вооружённых сил и других силовых структур страны. Кадетский бал стал не только праздником, но и символом преемственности и развития традиций, которые будут жить в сердцах будущих поколений.

Похожие публикации

4-03-2026, 20:36
В Петербурге наградили победителей конкурса «Кадет года-2026»
21-08-2023, 15:23
Петербург празднует 80-летие образования суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ
29-02-2024, 13:35
В Петербурге наградили победителей конкурса «Кадет года»
24-06-2023, 15:20
В кадетских корпусах СК России состоялось торжественное вручение аттестатов выпускникам
2-02-2026, 14:11
В Ленобласти открыли два подшефных кадетских класса Следственного комитета России
26-11-2022, 17:47
Сотрудниками Следственного управления по Ленинградской области проведено профориентационное занятие с кадетами Санкт-Петербургского кадетского корпуса СК России

Происшествия на дорогах

Вчера, 20:27
В Пушкине кроссовер вылетел на тротуар и сбил мать с двумя детьми
16-03-2026, 19:38
На Загородном проспекте в ДТП пострадали трое пешеходов
16-03-2026, 16:49
В Стрельне иномарка врезалась в бетонный забор: пассажирка умерла в больнице
15-03-2026, 23:39
В Курортном районе в ДТП погиб водитель "Джили"
