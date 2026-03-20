В Таврическом дворце кадеты из Беларуси и Мариуполя стали участниками Кадетского бала

Сегодня, 20 марта, в великолепном Екатерининском зале Таврического дворца в Санкт-Петербурге состоялся уже третий по счёту Кадетский бал, который стал ярким событием для всех участников. В этом году на балу собрались лучшие ученики кадетских классов из различных общеобразовательных учреждений города. Они образовали 150 пар, которые с удовольствием исполняли танцы под звуки известных мелодий полонеза, вальса, польки, падеграса и фокстрота. Это мероприятие стало не только праздником для самих кадетов, но и важной частью культурной жизни города.

По приглашению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, в этом году среди гостей бала были также кадеты из Мариуполя и Республики Беларусь. Это подчеркивает международный характер события и стремление к укреплению дружеских связей между молодыми людьми из разных регионов. Каждый участник бала, начиная с первого мероприятия, которое состоялось в 2024 году, получает специальный нагрудный знак, который будет служить памятью об этом значимом событии даже спустя много лет.

Кадетский бал 2026 года был приурочен к важной дате — 325-летию кадетского образования в России. В 1701 году Пётр Первый основал в Москве Школу математических и навигацких наук, которая стала первой в стране образовательной институцией, готовящей военных специалистов для армии и флота. Это событие стало отправной точкой для развития кадетского образования в России, и сегодня мы можем увидеть, как эта традиция продолжает жить и развиваться.

Губернатор Александр Беглов отметил, что по поручению Президента России Санкт-Петербург последовательно развивает систему кадетского образования. Примером для подражания служат прославленные Нахимовское и Суворовское училища, а также кадетские корпуса, входящие в структуру силовых ведомств. Петербургские школы уже много лет занимаются подготовкой будущих защитников Родины, и только в начале текущего учебного года было открыто 50 новых кадетских классов.

Важным аспектом этого процесса является формирование уникальных традиций, среди которых Кадетский бал занимает особое место. Такие мероприятия способствуют развитию у молодых людей высоких культурных запросов и формированию чувства принадлежности к единому кадетскому братству, что подчеркивает значимость этого события для воспитания подрастающего поколения.

Музыкальное сопровождение бала обеспечил Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы, который создал атмосферу торжественности и праздника. Организация Кадетского бала стала результатом совместной работы различных учреждений, включая Академию талантов, Дворец творчества юных и Службу охраны по Северо-Западному федеральному округу Федеральной службы охраны России.

На сегодняшний день в Санкт-Петербурге открыто 346 кадетских классов в 69 общеобразовательных учреждениях, где обучается почти 9000 учащихся. Эти классы охватывают 12 различных направлений, включая МЧС, морское дело, авиацию и военную медицину. Обучение в кадетских классах проходит с 7 по 11 классы, что позволяет молодым людям получить необходимые знания и навыки для успешной службы в рядах Вооружённых сил и других силовых структур страны. Кадетский бал стал не только праздником, но и символом преемственности и развития традиций, которые будут жить в сердцах будущих поколений.