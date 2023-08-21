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Петербург празднует 80-летие образования суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Петербург празднует 80-летие образования суворовских и нахимовских училищ

21 августа в России отмечается 80 лет со дня образования суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ. В Петербурге празднование началось с полуденного выстрела с Петропавловской крепости. С 12.00 до 12.30 в честь юбилея зажгли факелы Ростральных колонн. В Государственном мемориальном музее А.В. Суворова открыта выставка «Внуки Суворова», а в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и связи обновлена экспозиция «История кадетского образования в России в XVIII-XXI веках».

Педагогов, кадетов, выпускников и всех петербуржцев поздравил губернатор Александр Беглов. Он отметил, что за 80 лет система суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ стала эффективной школой воспитания защитников Родины, подготовки высококвалифицированных кадров для Вооруженных Сил.

Созданные в годы Великой Отечественной войны, эти учебные заведения были для многих ребят, потерявших кров и близких, настоящим домом. Суворовские и нахимовские училища всегда славились замечательными педагогами и наставниками, высоким качеством образования.

«Мы гордимся воспитанниками училищ, которые стали офицерами, генералами и адмиралами, настоящими профессионалами в военного дела. От поколения к поколению суворовцы, нахимовцы, кадеты передают традиции военного братства, воинской чести», - сказал глава города. Он подчеркнул, что сегодня выпускники суворовских и нахимовского училищ проявляют мужество и героизм, выполняя боевые задачи в зоне специальной военной операции.

*
Санкт‑Петербургское (Ленинградское) суворовское военное училище создано в 1955 году. За эти годы его выпускниками стали более 13 тысяч человек, среди них - 34 генерала, 2 академика, 303 доктора и 1640 кандидатов наук, выдающиеся государственные и общественные деятели. 9 выпускников стали Героями Советского Союза и Российской Федерации.

Санкт‑Петербургское (Ленинградское) нахимовское военно-морское училище создано в 1944 году. У него сегодня есть филиалы во Владивостоке, Севастополе, Мурманске, Калининграде. Ежегодно нахимовцы принимают участие в Главном Военно-Морском параде в Санкт‑Петербурге. Свыше ста выпускников носят адмиральские и генеральские погоны. 8 человек стали Героями Советского Союза и Российской Федерации.

Сегодня в системе довузовского образования Минобороны России 32 учебных заведения – 11 суворовских военных училищ, Нахимовское военно-морское училище и четыре его филиала, а также семь Президентских кадетских училищ и девять кадетских корпусов. 1 сентября откроется Иркутское суворовское военное училище, а в 2024 году – филиал Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Петербурга
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