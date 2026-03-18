В Петербурге завершена первая в истории зимняя навигация

В минувшую зиму Санкт-Петербург стал свидетелем значимого события: впервые в своей истории город запустил регулярную зимнюю навигацию, которая использует городскую причальную инфраструктуру. Этот проект стартовал в декабре 2025 года и продолжался до марта 2026 года. За этот период по Неве было перевезено впечатляющее количество пассажиров — 3990 человек. Основной базой для швартовки судов стал городской причал «Петропавловская крепость», расположенный на Мытнинской набережной. В течение всего зимнего сезона суда совершили 175 подходов к этому причалу, что свидетельствует о высоком интересе к зимним экскурсиям.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что зимняя навигация является уникальным проектом, который открывает новые горизонты для горожан и туристов, позволяя им взглянуть на исторический центр города в его зимнем великолепии, когда улицы и здания покрыты снежным покровом. Он также отметил, что приоритетом проекта является безопасность и комфорт пассажиров. Город не только дал разрешение на осуществление водных перевозок, но и обеспечил необходимую инфраструктуру, что является важным шагом к укреплению статуса Петербурга как морской и туристической столицы России.

Для повышения уровня безопасности и доступности для всех категорий граждан, в том числе и маломобильных, причал на Мытнинской набережной был модернизирован. Здесь установили специальный трап и поручни, которые облегчают посадку и высадку пассажиров. Кроме того, на причале появилась современная система видеонаблюдения, что позволяет обеспечить дополнительный уровень безопасности. Также была установлена зарядная станция мощностью 150 кВт для электросудов, что соответствует современным требованиям к экологии и устойчивому развитию.

Петербуржцам и туристам были предложены разнообразные программы, которые позволили насладиться зимними пейзажами с воды. Среди них были новогодние экскурсии на теплоходах ледового класса, а также прогулки на инновационных судах на воздушной подушке, которые могут передвигаться как по льду, так и по воде. Все маршруты были официально зарегистрированы в государственной информационной системе «Перечень маршрутов водного транспорта», что позволило участникам экскурсий заранее ознакомиться с расписанием и услугами перевозчиков.