Станция метро «Ладожская» откроется 30 января

Станция метрополитена «Ладожская» в Санкт-Петербурге прошла масштабный капитальный ремонт, который завершился раньше запланированного срока в преддверии 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Губернатор города Александр Беглов лично проинспектировал результаты ремонтных работ, высоко оценив вклад метростроевцев в создание современных и комфортных условий для пассажиров.

В ходе ремонтных работ были полностью обновлены вестибюль, заменены покрытие и светильники. Особое внимание уделили ремонту эскалаторов, которые являются ключевым элементом станции. Для удобства маломобильных групп населения обустроены специальные входы и выходы, а также предусмотрены пандусы для доступа на Ладожский вокзал. Для слабовидящих пассажиров выполнена тактильно-контрастная разметка, обеспечивающая уверенную ориентацию в вестибюле.

В соответствии с первоначальным архитектурным проектом станции «Ладожская» были восстановлены историческая форма люстры в центре вестибюля, козырьки над входными группами и витражи на центральном фасаде. Эти элементы придают станции уникальный облик и подчеркивают ее историческую значимость.

В целях обеспечения безопасности и комфорта пассажиров были отремонтированы инженерные системы станции, включая системы вентиляции, освещения и пожаротушения. Также совместно с Октябрьской железной дорогой проведен комплекс работ в помещениях Ладожского вокзала, примыкающих к вестибюлю станции.

Капитальный ремонт станции «Ладожская» – значимая веха в развитии метрополитена Санкт-Петербурга. Благодаря проведенным работам удалось не только обновить инфраструктуру станции, но и повысить ее уровень безопасности и доступности для всех категорий пассажиров. Отремонтированная станция является ярким примером того, как историческое наследие можно гармонично сочетать с современными технологиями и стандартами комфорта.

В дальнейшем планируется провести аналогичные ремонтные работы на других станциях метрополитена, включая «Чернышевскую» и «Парк Победы». В перспективе также запланировано открытие новой станции «Горный институт», которая еще больше расширит сеть метрополитена и улучшит транспортную доступность города.