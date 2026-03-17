В Красногвардейском районе с 19 марта ограничат движение транспорта

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) сообщает о предстоящих ограничениях в движении транспорта, которые вступят в силу с 19 марта.

В Красногвардейском районе с 19 марта по 7 апреля будет ограничено движение на Волго-Донском проспекте в связи с проведением работ по строительству газопровода. Ограничения коснутся участка от дома 29, строение 2, до Зыбина ручья.

ГАТИ рекомендует водителям заранее планировать свои маршруты с учетом этих ограничений, которые связаны с проведением земляных, строительных и ремонтных работ.