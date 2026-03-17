В Петербурге при проектировании новых жилых комплексов будет учитываться создание парковочных мест для самокатов

Вчера, в ходе рабочего совещания, которое возглавил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, были утверждены важные изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования. Эти изменения касаются организации стоянок для средств индивидуальной мобильности (СИМ), таких как самокаты и сегвеи. Ранее данный вопрос не имел четкого регулирования на законодательном уровне, что создавало определенные сложности как для пользователей этих средств передвижения, так и для городских властей.

Губернатор Беглов отметил, что необходимо адаптировать нормативы градостроительного проектирования к современным реалиям, связанным с увеличением использования СИМ в городской инфраструктуре. Особенно это актуально для центральных районов Санкт-Петербурга, где передвижение на самокатах и других подобных устройствах ограничивается. Это делается с целью обеспечения безопасности пешеходов, так как исторический центр города, известный своими узкими тротуарами и высоким потоком людей, не предназначен для массового использования средств индивидуальной мобильности.

«Мы понимаем, что к нам поступают обращения от жителей новых районов, где активно развиваются велосипедные маршруты и велодорожки. Если для велосипедов уже начали появляться специальные парковочные места, то для личных средств индивидуальной мобильности такой инфраструктуры пока нет. Теперь это станет обязательным элементом при проектировании новых объектов», – подчеркнул губернатор.

Кроме того, Александр Беглов сообщил, что Правительством Российской Федерации был утвержден план, согласно которому каждому региону необходимо установить показатели обеспеченности местами для стоянки средств индивидуальной мобильности. «СИМ – это удобные и экологически чистые средства передвижения, которые активно используются жителями города, особенно молодежью. В соответствии с федеральным планом, при новом строительстве в Санкт-Петербурге будут создаваться условия, позволяющие людям без проблем парковать свои самокаты, сегвеи и другие подобные устройства», – добавил он.

В соответствии с новыми нормативами, специальные стоянки для СИМ должны появляться вблизи вузов, вокзалов, торговых центров, предприятий общественного питания, офисов и спортивных комплексов. В постановлении указано 49 различных видов объектов нежилого назначения, рядом с которыми должны быть организованы такие парковки. Важно отметить, что парковочные места могут располагаться и на тротуарах, однако при этом необходимо соблюдать требования по пропускной способности пешеходных зон.

Например, для крупного спортивного комплекса, который находится на значительном расстоянии от станции метро, должно быть предусмотрено не менее 25 парковочных мест для средств индивидуальной мобильности. В случае небольших спортивных объектов, площадью около 1000 квадратных метров и расположенных в пешеходной доступности, также должны быть предусмотрены специальные места для парковки СИМ.