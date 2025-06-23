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В Петербурге стартовала тематическая Неделя профилактики употребления наркотических средств

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Задача Недели профилактики наркомании – повысить внимательность петербуржцев к тревожным признакам поведения близких людей

Сегодня, 23 июня, в Санкт-Петербурге стартовала тематическая Неделя, посвященная профилактике употребления наркотических средств. Это мероприятие приурочено к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом, который отмечается 26 июня. В течение этой недели специалисты и эксперты будут делиться с жителями города важной информацией о признаках наркозависимости, возможностях ее лечения и профилактики, а также расскажут о доступных формах помощи для тех, кто столкнулся с этой проблемой.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что наркозависимость является одной из наиболее серьезных и актуальных проблем современного общества. Он отметил, что лучше всего избегать этой беды, а если кто-то из близких попал в трудную ситуацию, то необходимо как можно скорее прийти ему на помощь. Губернатор также добавил, что наш город располагает всеми необходимыми ресурсами для борьбы с этой проблемой и призвал жителей быть внимательными и настороженными. «Если вы заметили у кого-то тревожные признаки, не отчаивайтесь и не оставайтесь в стороне. Петербург продолжит развивать комплексную систему профилактики и реабилитации. Только вместе мы сможем уберечь молодое поколение от этой угрозы», – подчеркнул Александр Беглов.

Основная цель тематической Недели заключается в том, чтобы мотивировать подростков, их родителей и широкий круг граждан вести здоровый образ жизни и своевременно обращаться за помощью, если это необходимо. В рамках этой недели запланированы разнообразные информационные и просветительские мероприятия, включая мастер-классы для подростков, телепередачи, тематические посты в социальных сетях, а также прямой эфир в Городском центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

Санкт-Петербург реализует крупный комплекс мероприятий, направленных на профилактику потребления наркотиков и раннее выявление наркопотребителей, включая несовершеннолетних. Важным элементом этой работы является круглосуточный Телефон доверия (714–42-10), по которому медицинские психологи предоставляют консультативную помощь. Это позволяет людям, столкнувшимся с проблемами, связанными с наркотиками, получить поддержку и информацию в любое время суток.

В рамках Недели профилактики запланированы различные активности, которые помогут повысить осведомленность о наркозависимости и её последствиях. Специалисты будут проводить лекции и семинары, где расскажут о том, как распознать признаки зависимости, как правильно вести себя в сложных ситуациях и куда обращаться за помощью. Также предусмотрены интерактивные мероприятия, которые позволят подросткам и молодежи лучше понять, как важно заботиться о своем здоровье и избегать употребления наркотиков.

Для родителей также организованы специальные встречи и семинары, на которых они смогут узнать о том, как поддержать своих детей и какие меры можно предпринять для предотвращения зависимости. Важной частью программы станет работа с педагогами и образовательными учреждениями, где будут проведены специальные занятия и тренинги, направленные на формирование у молодежи устойчивых к наркотикам установок.

Таким образом, Неделя профилактики наркотиков в Санкт-Петербурге – это не просто набор мероприятий, а целая система, направленная на то, чтобы защитить молодежь от опасностей, связанных с наркотиками, и создать в обществе атмосферу, способствующую здоровому образу жизни. Каждый гражданин, каждый родитель и педагог могут внести свой вклад в эту важную работу, проявляя активность и внимание к проблемам окружающих. Только совместными усилиями мы сможем создать безопасное и здоровое будущее для нашего города и его жителей.

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