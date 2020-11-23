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Питерец.ру » Общество » Конкурс «Учитель будущего. Студенты»

Конкурс «Учитель будущего. Студенты»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ВКонтакте
Платформа «Россия - страна возможностей» 24 ноября запускает новый конкурс «Учитель будущего. Студенты»

24 ноября будет дан старт профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты», который запустит президентская платформа «Россия – страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения России. В этот же день откроется регистрация для участников на сайте studtrek.ru.

Запуск студенческого трека профессионального конкурса «Учитель будущего» состоится в формате телемоста с вузами семи федеральных округов: Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского и Сибирского, с онлайн-трансляцией в социальных сетях.

Ведущие телемоста – представители команды КВН Армавирского государственного педагогического университета «Русская дорога» Алексей Кривеня и Денис Шуренко – будут находиться на основной площадке в Москве. Телемост будет осуществляться между основной площадкой и одним из вузов федерального округа.

В рамках мероприятия планируется связь с площадками:

· Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена (СЗФО).

· Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова (ПФО).

· Томский государственный педагогический университет (СФО).

· Уральский государственный педагогический университет (УФО).

· Чеченский государственный университет (СКФО).

· Южный федеральный университет (ЮФО).

Конкурс реализуется при поддержке Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

«Россия – страна возможностей» — автономная некоммерческая организация (АНО), учрежденная указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов различной направленности: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес» и другие.

Источник: Комитет по молодежной политике
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