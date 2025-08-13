В Петербурге возрождают традиции танцевальных площадок

Сегодня, 13 августа, Санкт-Петербург окунулся в атмосферу радости и движения, став ареной масштабного общегородского танцевального марафона, специально организованного для представителей «серебряного возраста». Это уже четвертый по счету марафон в рамках проекта «Городские танцевальные веранды», который, словно яркий аккорд, дополняет программу «Серебряный возраст», направленную на улучшение качества жизни пожилых горожан. Марафон охватил впечатляющее количество площадок – целых девятнадцать, разбросанных по всем районам города, отдавая приоритет главной площадке, развернувшейся в живописном Юсуповском саду.

Атмосфера праздника царила повсюду. Участники марафона, прекрасно выглядящие женщины и мужчины, с удовольствием принимали участие в мастер-классах по различным танцевальным направлениям. Не только вальс и фокстрот, но и более современные ритмы – организаторы постарались удовлетворить вкусы всех присутствующих. Многообразие танцевальных стилей создавало ощущение настоящего фестиваля, где каждый мог найти себе занятие по душе. Но танцевальные ритмы – это лишь часть яркой мозаики сегодняшнего мероприятия.

Организаторы продумали множество дополнительных развлечений, чтобы сделать день поистине незабываемым. Интерактивные зоны, пестрящие гигантскими шахматными досками, захватывающими головоломками и классическим морским боем, привлекали участников своей игривостью и возможностью общения. В специально оборудованной почтовой станции каждый мог написать и отправить открытку своим родным и близким в любую точку необъятной России, запечатлев свои яркие впечатления от этого замечательного дня. Кульминацией вечера стало выступление Оркестра Ленинградского военного округа, заполнившее воздух торжественными звуками и добавившее мероприятию ещё больше праздничной атмосферы.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, обращаясь к участникам марафона, подчеркнул важность подобных инициатив. «По просьбе старшего поколения мы возрождаем традицию танцевальных площадок, – сказал он, – о которых с тёплым чувством вспоминают многие ленинградцы». Он отметил, что проект «Городские танцевальные веранды», являющийся частью приоритетного городского проекта «Серебряный возраст», преследует благородную цель – разнообразить досуг пожилых людей, сделать его интересным, полезным и насыщенным. Важным аспектом проекта является поддержка социальных контактов среди пожилых людей, содействие их активной жизни и сохранению чувства причастности к общественной жизни города.

Проект «Городские танцевальные веранды» стартовал в мае этого года и завершит свою работу в декабре, охватывая большую часть года и даруя радость и активность представителям «серебряного возраста» на протяжении многих месяцев. Примечательно, что эта петербургская инициатива была включена в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», подчеркивая её важность на государственном уровне.

Сам же городской проект «Серебряный возраст», запущенный в 2024 году, был представлен губернатором Александром Бегловым Президенту России и получил его полную поддержку. Этот масштабный проект охватывает четыре ключевых направления: медицину, спорт, досуг и образование. В рамках проекта Петербург активно работает над решением острых социальных задач. Город добился значительных успехов в ликвидации очередей на слуховое протезирование и операции по хирургическому лечению катаракты. Развертывается сеть «серебряных центров», в ближайших планах – строительство таких центров в Красногвардейском, Красносельском, Невском и Приморском районах.

В Санкт-Петербурге проживает около полутора миллионов человек «серебряного» возраста – женщин старше 55 лет и мужчин старше 60. Показатель ожидаемой продолжительности жизни в городе в 2024 году превысил 76 лет, что на три года больше, чем средний показатель по России. Это говорит о высоком качестве жизни и эффективности проводимых в городе социальных программ, направленных на поддержку пожилых людей. Танцевальный марафон – это лишь яркий пример заботы о комфорте и благополучии этой важной части населения города на Неве.