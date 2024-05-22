В Петербурге пройдут соревнования по борьбе «Турнир памяти Гвардии лейтенанта Павла Кочанжи»

23 и 24 мая в петербургской Академии лёгкой атлетики пройдут всероссийские соревнования по спортивной борьбе «Турнир памяти Гвардии лейтенанта Павла Кочанжи», героически погибшего в ходе СВО при выполнении боевых задач.

«Павел Сергеевич Кочанжи, спортсмен и воин, отдал жизнь за нашу Родину, за всех нас. Его имя будет увековечено в названии турнира по борьбе – виду спорта, который он искренне любил. Сохранение памяти героев СВО – наша важная задача. Их имена должны оставаться в народной памяти наравне с именами героев Великой Отечественной войны. Это ключевая составляющая патриотического воспитания нашей молодёжи. В прошлом году мы присвоили лицею № 369 имя Героя России Александра Жихарева, погибшего в зоне СВО», – отметил губернатор Александр Беглов.

Спортивные соревнования проводятся в личном зачете, в дисциплине «греко-римская борьба» среди юношей до 18 лет в весовых категориях: 42 кг, 45 кг, 51 кг, 55кг, 60 кг, 65 кг, 71 кг, 80 кг, 92 кг, 110 кг, 120 кг. В соревнованиях заявлены спортивные сборные команды из Донецка, Луганска и Мариуполя.

Павел Сергеевич Кочанжи – кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе, неоднократный призер спортивных соревнований, входил в спортивную сборную команду Петербурга. В 2022 году он был избран депутатом муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт‑Петербурга муниципального округа Невский округ шестого созыва.

С октября 2022 года в звании лейтенанта Павел Сергеевич был направлен для участия в СВО в должности начальника станции «Зоопарк» разведывательного артиллерийского дивизиона 9-й гвардии артиллерийской бригад. Он героически погиб 14 августа 2023 года результате артиллерийского обстрела ВСУ под Новоегоровкой Купянского района Харьковской области. Награжден Орденом Мужества посмертно.