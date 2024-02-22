В Смольном вручили «Золотую звезду» семье погибшего героя

Семье погибшего на Донбассе генерал-майора Владимира Фролова сегодня вручили «Золотую звезду» Героя Российской Федерации. На церемонии в Смольном присутствовали Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, Губернатор города Александр Беглов и временно исполняющий обязанности командующего войсками Западного военного округа Сергей Рюмшин.
Александр Беглов и Сергей Рюмшин вручили Наталии Фроловой высокую государственную награду мужа и почётный знак «За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга», недавно учреждённый правительством Северной столицы.
Оба сына Владимира Фролова окончили военные вузы и сейчас служат в российской армии.
Владимир Петрович Фролов посвятил службе в армии почти 34 года своей жизни. После окончания Свердловского высшего военно-политического танко-артиллерийского училища он прошёл большой путь от заместителя командира роты до заместителя командующего общевойсковой армии Южного военного округа. Принимал участие в боевых действиях на территории Сирии. Награждён медалью «За боевые заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (с изображением мечей) и орденом «За военные заслуги». Генерал-майор Владимир Фролов погиб 10 марта 2022 года в бою при освобождении Мариуполя. Похоронен на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Указом Президента РФ от 25 декабря 2023 года ему было посмертно присвоено звание «Героя Российской Федерации».