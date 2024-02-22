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Питерец.ру » Общество » В Смольном вручили «Золотую звезду» семье погибшего героя

В Смольном вручили «Золотую звезду» семье погибшего героя

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Семье погибшего на Донбассе генерал-майора Владимира Фролова сегодня вручили «Золотую звезду» Героя Российской Федерации.

Семье погибшего на Донбассе генерал-майора Владимира Фролова сегодня вручили «Золотую звезду» Героя Российской Федерации. На церемонии в Смольном присутствовали Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, Губернатор города Александр Беглов и временно исполняющий обязанности командующего войсками Западного военного округа Сергей Рюмшин.

– Владимир Петрович отдал свою жизнь ради всех нас. Он погиб за нашу великую Родину, за то, чтобы наша страна процветала, чтобы мы смогли отстоять свои интересы, свое право на существование. Нет в России жертвы более достойной, чем отдать жизнь за други своя. Недаром имена таких людей, как генерал-майор Фролов наш народ передает из поколения в поколение, – сказал Александр Бельский, обращаясь к жене и сыновьям погибшего героя.

Александр Беглов и Сергей Рюмшин вручили Наталии Фроловой высокую государственную награду мужа и почётный знак «За участие в специальной военной операции от благодарного Санкт-Петербурга», недавно учреждённый правительством Северной столицы.

– Владимир Владимирович просил передать Вам слова соболезнования и благодарности за то, что Вы воспитали двух сыновей, которые пошли по пути своего отца. Здоровья и терпения Вам, а город всегда с Вами, – сказал Губернатор города.

Оба сына Владимира Фролова окончили военные вузы и сейчас служат в российской армии.

– Владимир Петрович был настоящим офицером, который прошел путь от курсанта до генерала. Не каждому дано стать генералом – всё зависит от волевых качеств, от качеств руководителя. Он никогда не прятался за спины солдат и в бою шел впереди. Он, к сожалению, погиб, но память о нём остается с нами, – подчеркнул Сергей Рюмшин.

Владимир Петрович Фролов посвятил службе в армии почти 34 года своей жизни. После окончания Свердловского высшего военно-политического танко-артиллерийского училища он прошёл большой путь от заместителя командира роты до заместителя командующего общевойсковой армии Южного военного округа. Принимал участие в боевых действиях на территории Сирии. Награждён медалью «За боевые заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (с изображением мечей) и орденом «За военные заслуги». Генерал-майор Владимир Фролов погиб 10 марта 2022 года в бою при освобождении Мариуполя. Похоронен на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Указом Президента РФ от 25 декабря 2023 года ему было посмертно присвоено звание «Героя Российской Федерации».

Источник: ЗАКС
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