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Питерец.ру » Общество » ОНФ просит власти Петербурга проконтролировать ввод в эксплуатацию детсада на Октябрьской набережной

ОНФ просит власти Петербурга проконтролировать ввод в эксплуатацию детсада на Октябрьской набережной

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ОНФ
ОНФ просит власти Петербурга проконтролировать ввод в эксплуатацию детсада на Октябрьской набережной, открытия которого жители ждут 6 лет

Активисты Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге обратились к властям города с просьбой обеспечить ввод в эксплуатацию детский сад на Октябрьской набережной в заявленный срок. Жители Невского района обеспокоены затянувшимися сроками сдачи объекта, открытия которого ждут с 2014 г.

Ранее в региональное отделение ОНФ обратились местные жители и выразили обеспокоенность затянувшимся строительством детского дошкольного учреждения на Октябрьской набережной напротив дома № 118, корпус 9.

Выехав на место, общественники выяснили, что на объекте работает уже третий подрядчик: контракты с предыдущими исполнителями были расторгнуты в одностороннем порядке из-за срыва промежуточных сроков производства работ.

В целях завершения строительства до октября 2020 г. был заключен новый государственный контракт. На данный момент степень готовности объекта составляет 50%, специалисты выполняют работы по устройству монолитных железобетонных стен и перекрытий, фасадов, закрытию контура, прокладке наружных инженерных сетей. Планируемый срок получения разрешения на ввод детского сада в эксплуатацию – до 1 октября 2020 г.

«Своевременное открытие детских садов очень актуально для нашего большого города. От этого зависит и социализация детей и своевременный выход женщин из декретного отпуска на работу. Мы уже направили обращение в комитет по строительству Санкт-Петербурга с просьбой принять все необходимые меры для того, чтобы ввод в эксплуатацию этого детского сада был произведен вовремя», – отметил член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Майя Пильдес.
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