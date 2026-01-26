ента новостей

Питерец.ру » Общество » В Петербурге в честь Ленинградской Победы фасады зданий украсят памятные световые проекции

Опубликовал: Вадик Котов
Администрация Петербурга
В преддверии 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на фасадах шести зданий зажгутся уникальные световые проекции.

В преддверии знаменательной даты, 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Санкт-Петербурге будут установлены впечатляющие световые проекции на фасадах шести зданий. Эти уникальные инсталляции можно будет увидеть в период с 26 по 28 января. Места, где будут размещены проекции, включают Московский проспект, дом 91А, Шпалерную улицу, дом 44Б, Кондратьевский проспект, дом 14, Большой проспект В.О., дом 70, Каменноостровский проспект, дома 26-28, а также район Шушары, где световые проекции появятся на Новгородском проспекте, дом 10.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул значимость этих световых проекций, отметив, что они будут служить важным напоминанием о беспримерном героизме и мужестве жителей и защитников осаждённого города. Несмотря на ужасные условия, такие как голод, холод, постоянные вражеские налёты и артобстрелы, ленинградцы проявили невероятную стойкость и отвагу, дав отпор врагу. Они стали живым примером мужества и любви к своей Родине, который запомнится на века. На фасадах зданий будут оживать архивные фотографии, на которых запечатлены лица тех, кто пережил страшные дни блокады и стал свидетелем исторического момента — салюта в честь Ленинградской Победы.

Проекции будут включаться согласно заранее установленному графику, который будет контролироваться диспетчерской службой «Ленсвета». Время работы проекций запланировано с 17:10 26 января до 9:10 28 января, что позволит жителям и гостям города увидеть эти уникальные инсталляции в вечернее и ночное время, когда они будут особенно эффектны.

Концепция светового оформления была разработана в сотрудничестве между Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению и Комитетом по градостроительству и архитектуре. Это совместное усилие направлено на то, чтобы не только украсить город, но и сохранить память о тех, кто пережил ужас блокады, о тех, кто боролся за свободу и выживание, и о тех, кто стал символом стойкости и мужества. Эти световые проекции будут не только художественным выражением, но и важным культурным событием, которое объединит людей в память о героических страницах истории города на Неве.

