В Петербурге задержали группу аферистов, лишивших 85-летнего пенсионера недвижимости

В Санкт-Петербурге произошел довольно запутанный и тревожный инцидент, который привлек внимание правоохранительных органов. В отдел полиции Центрального района города обратился 85-летний пенсионер, который сообщил о том, что его имущество стало объектом мошеннических действий. По его словам, неизвестные лица без его ведома и согласия завладели долей в квартире, расположенной на улице Джона Рида, где он жил, а также недвижимостью на улице Будапештской. Эта последняя собственность должна была перейти к нему по наследству после смерти его родственников.

Сразу после получения заявления, правоохранительные органы начали проводить оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемых. В результате работы полицейских удалось выйти на след группы мошенников, состоящей из пяти человек, которые проживали в Санкт-Петербурге. Возраст участников группы варьировался от 36 до 61 года, среди них были и две женщины.

Сотрудники уголовного розыска Центрального района, при поддержке Росгвардии, задержали всех подозреваемых. По предварительным данным, организатором этого преступления оказался 48-летний житель города, который ранее не имел проблем с законом. Он вступил в сговор с 54-летней социальным работником, ухаживающим за одиноким пенсионером. Узнав о праве пожилого человека на наследство, они решили завладеть его имуществом.

Социальный работник, имея доступ к личным документам пенсионера, сумела заполучить его паспорт. Затем она передала этот документ своему 36-летнему сообщнику, который вклеил в паспорт фотографию еще одного участника преступной группы – ранее судимого местного жителя, рожденного в 1964 году. Этот человек, выдавая себя за законного наследника, пришел к нотариусу с поддельным паспортом. В его сопровождении находилась 53-летняя сожительница, которая изображала родственницу пенсионера.

С помощью поддельного паспорта они оформили у нотариуса доверенность на ведение наследственного дела и распоряжение имуществом. После того как истек срок, в течение которого наследство должно было быть принято, мошенники получили все необходимые документы на право собственности. В результате они переоформили недвижимость на своих подельников и в дальнейшем продали её.

В связи с этим инцидентом Следственным управлением УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается мошенничества в особо крупном размере. В отношении организатора преступной схемы была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в то время как остальные участники группы были заключены под стражу.

На данный момент продолжается судебное разбирательство, связанное с оспариванием сделки купли-продажи недвижимости, совершенной злоумышленниками. Правоохранительные органы ведут активную работу, чтобы восстановить справедливость и защитить права пенсионера, который стал жертвой мошеннической схемы. Этот случай подчеркивает важность защиты прав пожилых людей и необходимость более тщательного контроля за действиями тех, кто ухаживает за ними.