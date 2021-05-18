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Питерец.ру » Общество » Международный проект «Слово Победителя. Блокада»

Международный проект «Слово Победителя. Блокада»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Волонтеры Победы
В год 80-летии со дня начала блокады Ленинграда был дан старт Международному проекту «Слово Победителя. Блокада».

В год 80-летии со дня начала блокады Ленинграда был дан старт Международному проекту «Слово Победителя. Блокада».

В Санкт-Петербурге активисты регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» вот уже на протяжении нескольких месяцев навещают жителей и защитников блокадного Ленинграда, помогают по хозяйству,  записывают видео воспоминания и собирают семейные документы.

Цель проекта: оказать содействие в сохранении исторической памяти о защитниках и жителях блокадного города и создание электронного архива семейных документов. К осени 2021 года планируется собрать 3000 видеороликов и 100 000 документов.

По всем вопросам о возможности стать волонтером или о том, как поделиться воспоминаниями своего родственника или документом из семейного архива, можно обратиться на почту проекта в Санкт-Петербурге - blokada.slovopobeditela@gmail.com

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