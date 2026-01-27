Санкт-Петербург, город с богатой историей и культурным наследием, сегодня отмечает одну из самых значимых дат в своей судьбе — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Эта дата, 27 января, напоминает о героизме и стойкости людей, которые в самые трудные времена не дали своему городу пасть под натиском врага. В честь этого события подготовлена обширная и многообразная программа мероприятий, которая включает в себя концерты, выставки, различные акции и много другое. Все эти события направлены на то, чтобы отдать дань уважения подвигу непокоренного города, почтить память ветеранов и блокадников, которые пережили ужасные испытания.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что подготовленная программа ориентирована прежде всего на Поколение Победителей. Он отметил: «Мы в неоплатном долгу перед жителями и защитниками Ленинграда. Они преодолели невозможное, прошли немыслимые испытания, но не сдали город врагу. Город всегда будет помнить их подвиг. Мы сделаем всё для того, чтобы будущие поколения тоже никогда его не забыли». Эти слова подчеркивают важность сохранения памяти о тех, кто боролся за свободу и независимость, и о том, как важно передавать эту память следующим поколениям.

В этот день в Северную столицу традиционно приглашаются блокадники, которые проживают в других регионах России. Также для участия в торжествах прибыли блокадники из-за границы — из Армении, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Узбекистана, Германии и стран Прибалтики. Их присутствие на мероприятиях подчеркивает международное значение памяти о блокаде и единство людей, переживших эти ужасные события. Важным моментом программы станет торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, где покоятся жертвы блокады. Это место стало символом памяти о тех, кто не дожил до освобождения города, и каждый год здесь собираются люди, чтобы почтить их память.

Кроме того, в рамках мероприятий будут проходить памятные акции на Серафимовском кладбище, Смоленском мемориальном кладбище, на площади Победы и в других местах, связанных с историей блокады. На этих мероприятиях будут вспоминать не только погибших, но и всех тех, кто сражался за родной город, защищая его от фашистских захватчиков. У памятников, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, также будут проходить возложения цветов и минуты молчания в память о тех, кто отдал свои жизни за свободу Ленинграда.

В новых помещениях Музея обороны и блокады Ленинграда откроется выставка под названием «Ленинград. После Победы». Эта выставка будет посвящена жизни города в послевоенные годы, восстановлению разрушенных зданий, запуску остановленных предприятий и возвращению людей из эвакуации. Она даст возможность увидеть, как город восстанавливался после ужасов войны, как его жители, несмотря на все трудности, восстанавливали свою жизнь и возвращались к мирной деятельности. Выставка станет важным вкладом в сохранение исторической памяти и позволит молодым поколениям узнать о том, каково было восстанавливать жизнь в городе после стольких страданий.

Праздничный концерт «Ленинградская победа» пройдет в Большом концертном зале «Октябрьский». На этом концерте выступят лучшие артисты и творческие коллективы как из Санкт-Петербурга, так и из других уголков страны. Это будет не только музыкальное событие, но и возможность для людей объединиться в едином порыве, вспомнить о героизме и стойкости ленинградцев. Перед началом концерта в фойе БКЗ «Октябрьский» пройдет патриотическая акция, организованная совместно с центром патриотического воспитания молодежи «Дзержинец». Эта акция объединит всех, кто хочет сохранить историческую правду и отдать дань уважения подвигу ленинградцев.

В рамках этой акции будет размещена интерактивная «Блокадная комната», где каждый сможет узнать больше о жизни людей в блокадном Ленинграде, о том, как они выживали в условиях нехватки еды и ресурсов. Также пройдет акция «Бессмертный полк поэзии», где будут читаться стихи, посвященные блокаде и ее героям. Это позволит всем участникам вспомнить о том, как важно сохранять память о тех, кто пережил эти тяжелые времена и сделал все возможное для спасения города. Кроме того, откроется передвижная выставка вооружения, которая даст возможность увидеть, как выглядели те средства, с помощью которых защитники города боролись с врагом.