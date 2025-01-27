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В Смольном соборе прозвучали 900 ударов колокола в честь полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
СПбГУ
900 ударов колокола прозвучали в честь полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

В день, когда отмечается полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады, в Смольном соборе состоялась трогательная панихида, посвященная памяти бойцов Ленинградского и Волховского фронтов, а также мирных жителей, которые погибли в осажденном городе. Это событие, проходящее ежегодно, стало символом скорби и уважения к тем, кто отдал свои жизни ради защиты родного города. По традиции, после завершения богослужения, в память о героических защитниках Ленинграда было осуществлено 900 ударов колокола, каждый из которых символизировал один из дней блокады, длина которой составила 872 дня.

В этом году особую честь принять участие в этой важной церемонии выпала студентам Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Они смогли не только присутствовать на панихиде, но и непосредственно участвовать в процессе, ударяя в колокол Смольного собора. Это стало для них значимым моментом, связывающим их с историей и памятью о тех страшных временах. Службу возглавил протоиерей Петр Мухин, настоятель Воскресенского Смольного собора и благочинный храмов в вузах Санкт-Петербургской епархии. Его слова о важности памяти и уважения к жертвам войны глубоко тронули всех присутствующих.

К церемонии также присоединился исполняющий обязанности проректора по воспитательной работе СПбГУ Владимир Александрович Савинов, который отметил значимость таких мероприятий для воспитания патриотизма и уважения к истории. Он подчеркнул, что молодое поколение должно помнить о подвиге своих предков и о том, что мир, в котором мы живем сегодня, был завоеван ценой огромных жертв.

К 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады был выпущен специальный номер журнала «Санкт-Петербургский университет», в котором представлены статьи, посвященные историческим событиям тех лет, воспоминаниям очевидцев и анализу влияния блокады на жизнь города и его жителей. Этот номер стал еще одной возможностью для студентов и преподавателей погрузиться в изучение истории своего города, осознать важность сохранения памяти о трагических событиях и о тех, кто сражался за свободу и жизнь. 

Источник: СПбГУ
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