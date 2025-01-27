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Северная столица отмечает День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ВКонтакте
Александр Беглов: Город торжественно отмечает 81-ю годовщину Ленинградской Победы

Сегодня, 27 января, Санкт-Петербург отмечает значимую дату в своей истории — День полного освобождения города от фашистской блокады. Это событие, произошедшее в 1944 году, стало символом стойкости и мужества, проявленных жителями и защитниками города в годы Великой Отечественной войны. Блокада Ленинграда, длившаяся с сентября 1941 года по январь 1944 года, унесла жизни миллионов людей и оставила глубокие раны в памяти народа. В этом году город подготовил обширную и разнообразную программу мероприятий, чтобы почтить память тех, кто пережил эти ужасные времена.

В рамках торжеств в Северной столице пройдут многочисленные акции, концерты, выставки и другие мероприятия, посвященные памяти блокадников и защитников города.

«День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — святой для каждого из нас. Мы вспоминаем жителей и защитников города, ставших жертвами нацистского геноцида. С душевной теплотой и великой благодарностью в сердце чествуем и поздравляем наших ветеранов и блокадников», - отметил Губернатор Александр Беглов.

Эти слова отражают не только уважение к тем, кто пережил блокаду, но и стремление сохранить память о них для будущих поколений.

В этом году в Санкт-Петербург традиционно приглашены блокадники, проживающие в других регионах страны, включая Донецкую и Луганскую Народные Республики. Кроме того, из-за границы для участия в торжествах прибыли блокадники из Абхазии, Армении, Беларуси, Германии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдавии, Узбекистана и Эстонии. Это подчеркивает важность международной солидарности и единства в памяти о трагических событиях Второй мировой войны.

Город украшен в честь праздника. На улицах установлены растяжки, символизирующие разорванное кольцо блокады, которое когда-то сжимало город в своих тисках. Эти визуальные элементы служат напоминанием о том, что Ленинград, несмотря на все испытания, смог выстоять и выжить. На Большой Морской улице и на Пискаревском мемориальном кладбище открыта выставка под названием «Блокада Ленинграда – геноцид советских мирных граждан». Экспозиция демонстрирует, что блокада была не случайным событием, а спланированным актом геноцида, в основе которого лежали преступные приказы фашистского руководства. Выставка включает в себя фотографии, документы и свидетельства тех, кто пережил эти страшные дни, и призвана напомнить о том, как важно сохранять историческую память.

В 9:30 утра состоится церемония возложения цветов к памятникам и мемориалам, где жители города смогут почтить память тех, кто не дожил до этого дня. Это важный момент, когда люди могут прийти и выразить свою благодарность и уважение тем, кто боролся за свободу и выживание города. На мероприятии ожидается участие ветеранов, школьников, студентов и всех желающих, кто хочет отдать дань памяти.

В 11:00 начнутся торжественно-траурные церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище, Серафимовском кладбище, Смоленском мемориальном кладбище, на площади Победы и в других местах захоронения воинов, защитников и жителей блокадного Ленинграда и у памятников, установленных в честь подвига советского народа в Великой Отечественной войне.

Кроме того, в рамках празднования запланированы различные культурные мероприятия. В театрах и концертных залах города состоятся специальные концерты, на которых будут исполняться песни и произведения, посвященные войне и блокаде. Это возможность для артистов и музыкантов передать атмосферу того времени и вызвать у зрителей глубокие эмоции. Также в музеях пройдут тематические экскурсии, на которых посетители смогут узнать больше о жизни ленинградцев во время блокады, о их мужестве и стойкости.

Важно отметить, что память о блокаде Ленинграда не должна ограничиваться только одной датой в календаре. Она должна оставаться в сердцах людей на протяжении всего года. Уроки истории, которые мы можем извлечь из этих страшных событий, должны служить нам напоминанием о том, как важно ценить мир и свободу, за которые так много было отдано. Память о блокаде должна передаваться из поколения в поколение, чтобы наши дети и внуки знали о том, что произошло, и могли учиться на этих уроках.

Таким образом, 27 января — это не просто день памяти, это день, когда мы объединяемся, чтобы почтить тех, кто выстоял в самые тяжелые времена. Это момент, когда мы можем вспомнить о том, что значит быть сильным и стойким, и о том, как важно сохранять память о нашем прошлом. Важно, чтобы каждый из нас сделал свой вклад в эту память, будь то участие в мероприятиях, изучение истории или просто разговоры с близкими о том, что произошло. Мы должны помнить, что именно благодаря мужеству и стойкости ленинградцев, их непоколебимой воле и духу город смог выстоять и продолжить свою жизнь. В этот день мы не только вспоминаем, но и учимся, чтобы никогда не допустить повторения подобных трагедий в будущем.

Источник: Администрация Петербурга
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