27 января на участке КАД и Р-21 «Кола» ограничат движение транспорта

Федеральное казенное учреждение Упрдор «Северо-Запад» информирует о грядущих ограничениях движения на ключевых автомагистралях: А-118, известной как Кольцевая автодорога вокруг Санкт-Петербурга (КАД), и Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург с границей Норвегии через Петрозаводск и Мурманск.

По словам Ильи Пузыревского, руководителя территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 27 января будут действовать временные ограничения для грузового транспорта и полные кратковременные перекрытия для всех видов транспорта на участке КАД от пересечения с Ропшинским шоссе до Пискаревского проспекта (с 94-го по 34-й км), а также на трассе Р-21 «Кола» от КАД до Кировска (с 12-го по 41-й км).

Для обеспечения порядка и регулирования движения будут задействованы патрули ГАИ.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит свои извинения за возможные неудобства и настоятельно рекомендует водителям учитывать данную информацию при планировании поездок, избегать указанных участков и выбирать альтернативные пути.