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Федеральную трассу «Кола» в Ленобласти полностью перекроют на два часа

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Федеральную трассу «Кола» полностью перекроют на два часа для проведения аварийно-восстановительных работ на Ладожском мосту

Федеральное казенное учреждение Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном прекращении движения автотранспорта на федеральной трассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск, Печенгу и границу с Норвегией. Ограничение будет действовать в течение двух часов 4 июля 2025 года.

По информации, предоставленной Ильей Пузыревским, начальником территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», причиной перекрытия является проведение неотложных восстановительных работ. Подрядная организация ООО «ЕвроТрансСтрой» осуществит технологическую разводку Ладожского моста через реку Нева, расположенного на 40-м километре трассы Р-21 «Кола» вблизи деревни Марьино Кировского района Ленинградской области. Полное перекрытие движения запланировано в период с 01:00 до 03:00.

Важно отметить, что разводка Ладожского моста будет производиться только при благоприятных погодных условиях: температуре воздуха не выше +25 ºС и скорости ветра, не превышающей 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит свои извинения за возможные неудобства, вызванные временным ограничением движения, и рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, Ладожский мост, развод мостов
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