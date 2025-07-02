Федеральную трассу «Кола» в Ленобласти полностью перекроют на два часа

Федеральное казенное учреждение Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном прекращении движения автотранспорта на федеральной трассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск, Печенгу и границу с Норвегией. Ограничение будет действовать в течение двух часов 4 июля 2025 года.

По информации, предоставленной Ильей Пузыревским, начальником территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», причиной перекрытия является проведение неотложных восстановительных работ. Подрядная организация ООО «ЕвроТрансСтрой» осуществит технологическую разводку Ладожского моста через реку Нева, расположенного на 40-м километре трассы Р-21 «Кола» вблизи деревни Марьино Кировского района Ленинградской области. Полное перекрытие движения запланировано в период с 01:00 до 03:00.

Важно отметить, что разводка Ладожского моста будет производиться только при благоприятных погодных условиях: температуре воздуха не выше +25 ºС и скорости ветра, не превышающей 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит свои извинения за возможные неудобства, вызванные временным ограничением движения, и рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок.