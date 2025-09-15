ента новостей

В Петербурге состоялся чемпионат России по парусному спорту
В Московском районе проинспектировали ход реставрации шахматно-шашечного павильона в Парке Победы
В Петербурге готовятся выйти на маршруты 30 новых автобусов ЛиАЗ и 53 Volgabus
В деревне Дятлицы "УАЗ Патриот" насмерть сбил пенсионера
Выставка «Трамваи милосердия Первой мировой»
В Петербурге пенсионерка с улицы Зенитчиков отдала мошенникам 8 млн рублей
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из дачного дома
В Киришах неизвестный пытался поджечь частный дом
Во Фрунзенском районе ищут поджигателя автомобиля на Будапештской улице
Подросток попал под колеса иномарки во дворах на улице Кораблестроителей
В Петербурге назначили нового руководителя комитета по здравоохранению
На федеральной трассе "Кола" 17 сентября разведут Ладожский мост
На Благовещенском мосту завершился ремонт
Открытие театра одного актера в Петербурге – «Паша читает»
На Ладожском мосту перекроют одну полосу движения
В Петербурге у жительницы Новокузнецка изъяли «слоновий транквилизатор»
Во Мге дое подростков на электросамокате столкнулись с фургоном
Дрозденко одержал победу на выборах губернатора Ленобласти
Выставка «САЛЬВАДОР ДАЛИ. Тайнопись»
На проспекте Наставников автоледи на иномарке сбила 16-летнего студента колледжа
В Петербурге задержали водителя, сбившего первоклассницу в Шушарах
В Петербурге мужчина напечатал купюры на принтере и попытался расплатиться в магазине
Неизвестный выстрелил из травмата в мужчину у станции "Проспект Большевиков"
В Петергофе в ходе дорожного конфликта велосипедист угрожал ножом таксисту
В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших 92-летнего пенсионера
В Калининском районе задержали курьеров мошенников
В Ленобласти женщина пострадала в результате конфликта при выгуле собак
Автовладелец пострадал в ходе конфликта с активистами на Краснопутиловской улице
В Петербурге подросток на электросамокате расстелял из пневматики прохожего
Ладожский мост разведут на 45 минут 15 сентября
Питерец.ру » Общество » На федеральной трассе "Кола" 17 сентября разведут Ладожский мост

На федеральной трассе "Кола" 17 сентября разведут Ладожский мост

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
17 сентября 2025 года в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта

Федеральное казенное учреждение Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном прекращении движения транспортных средств по федеральной трассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург с Мурманском и Норвегией. Ограничение будет действовать на протяжении 45 минут 17 сентября 2025 года.

Согласно заявлению начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, в промежуток времени с 10:00 до 10:45 будет осуществлена разводка моста через реку Нева, расположенного на 40-м километре трассы Р-21 «Кола» вблизи деревни Марьино Кировского района Ленинградской области. Разводка моста необходима для обеспечения прохода барже-буксирного состава «Речной-51», ПСКР и «Шлюзовой-48», высота которых достигает 17 метров.

Процедура разводки моста осуществляется специалистами ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт». Разводка Ладожского моста возможна при благоприятных погодных условиях: температура воздуха не должна превышать +25 ºС, а скорость ветра – 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, Ладожский мост, развод мостов
Яндек.Дзен

