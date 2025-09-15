На федеральной трассе "Кола" 17 сентября разведут Ладожский мост

Федеральное казенное учреждение Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном прекращении движения транспортных средств по федеральной трассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург с Мурманском и Норвегией. Ограничение будет действовать на протяжении 45 минут 17 сентября 2025 года.

Согласно заявлению начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, в промежуток времени с 10:00 до 10:45 будет осуществлена разводка моста через реку Нева, расположенного на 40-м километре трассы Р-21 «Кола» вблизи деревни Марьино Кировского района Ленинградской области. Разводка моста необходима для обеспечения прохода барже-буксирного состава «Речной-51», ПСКР и «Шлюзовой-48», высота которых достигает 17 метров.

Процедура разводки моста осуществляется специалистами ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт». Разводка Ладожского моста возможна при благоприятных погодных условиях: температура воздуха не должна превышать +25 ºС, а скорость ветра – 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок.