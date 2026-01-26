ента новостей

Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро
В Герценовском университете прошел второй Бал педагогических вузов России

В Герценовском университете прошел второй Бал педагогических вузов России

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
РГПУ им. А.И. Герцена
Бал педагогических вузов собрал более 50 студентов из разных университетов в РГПУ им. А. И. Герцена

В День российского студенчества, который отмечается в нашей стране с особым размахом, в стенах Мраморного зала Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена состоялся второй Бал педагогических вузов России. Это мероприятие было приурочено к Году единства народов России и собрало студентов и курсантов из различных уголков нашей страны. В этом году участие в балу приняли более 50 студентов и курсантов, представляющих 23 различных образовательных учреждений высшего образования.

На этом замечательном событии гости имели возможность насладиться исполнением классических танцев, которые были популярны в репертуаре XIX — начала XX веков. Это было не только дань уважения культурному наследию, но и возможность для молодых людей продемонстрировать свои танцевальные навыки и артистизм. Вечер был наполнен атмосферой торжества, красоты и грации, что добавляло особый шарм этому мероприятию.

Среди почетных гостей бала был Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, который не упустил возможности поздравить всех участников с этим знаменательным днем. В своем обращении он отметил, что День российского студенчества символизирует яркую пору становления, когда закладывается фундамент как профессионального, так и жизненного пути. «В университетах и колледжах вы не только получаете знания и осваиваете будущую профессию, но и находите единомышленников, строите важные планы на будущее», — подчеркнул министр. Он также отметил, что система образования в нашей стране открывает перед студентами широкие возможности, включая практико-ориентированные программы и научные мероприятия, в которых каждый может проявить свои таланты и способности. В завершение своего выступления Сергей Кравцов пожелал всем участникам успехов в учебе, уверенности в своих силах и упорства в достижении поставленных целей.

Также с приветственным словом к участникам бала обратился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он подчеркнул, что в Герценовском университете созданы все необходимые условия для глубокого изучения современных наук и профессионального становления студентов. «Этот вуз признан одним из флагманов отечественной педагогической школы, и он продолжает приумножать славу Санкт-Петербурга как научного и образовательного центра мирового значения», — отметил губернатор. Он выразил надежду, что университет имени А. И. Герцена и впредь будет оставаться центром притяжения для талантливой молодежи, местом, где реализуются амбициозные проекты и закладывается прочный фундамент для будущих профессиональных побед.

Ректор РГПУ имени А. И. Герцена Сергей Тарасов также поделился своими мыслями о значении этого бала. Он отметил, что данное мероприятие стало новой объединяющей традицией для педагогических вузов страны. «Я очень рад видеть и приветствовать сегодня, в День российского студенчества, студентов практически всех педагогических вузов нашей страны и курсантов Военной ордена Жукова академии войск национальной гвардии Российской Федерации», — сказал он. Ректор подчеркнул, что на площадке Герценовского университета возрождаются традиции петербургских балов. «Бал — это, конечно, особая культура, особые отношения, особая этика и эстетика. Очень важно, что вместе с вами мы эти традиции возрождаем», — добавил он.

Также присутствующих поприветствовала начальник отдела аттестации и повышения квалификации педагогов от имени Комитета по образованию Санкт-Петербурга. Она отметила важность таких мероприятий для формирования профессионального сообщества и создания условий для обмена опытом и знаниями среди студентов и преподавателей.

Бал стал не просто праздником, а настоящим культурным событием, которое объединило студентов из разных регионов страны. Участники имели возможность не только продемонстрировать свои танцевальные способности, но и завести новые знакомства, обменяться опытом и идеями, что является неотъемлемой частью студенческой жизни. Вечер прошел в атмосфере дружбы, единства и стремления к знаниям, что, безусловно, является важным аспектом для будущих педагогов и специалистов.

