Фестиваль под открытым небом, бал ко Дню Победы и возрождение «Студенческой весны»

В Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена состоялась традиционная встреча, приуроченная к Дню российского студенчества, между ректором Сергеем Тарасовым и представителями студенческого актива. Это мероприятие прошло в формате открытого диалога, что позволило участникам свободно обмениваться мнениями, высказывать идеи и обсуждать различные инициативы, касающиеся как организации студенческих мероприятий, так и улучшения выборной системы в Совете обучающихся. Также обсуждались вопросы взаимодействия студенческого актива с руководством университета, что является важным аспектом в жизни любого учебного заведения.

Сергей Тарасов подчеркнул, что такие встречи необходимы для создания активного диалога между студентами и администрацией вуза. Он отметил, что важно, чтобы все факультеты и институты были вовлечены в университетскую жизнь, и выразил заинтересованность в том, чтобы как можно больше студентов принимали участие в обсуждении вопросов, касающихся их образовательного процесса и внеучебной деятельности. По словам ректора, именно активное участие студентов способствует созданию более динамичной и интересной атмосферы в университете.

В ходе встречи была предложена идея привлечения старост учебных групп к взаимодействию с Советом обучающихся и руководством вуза. Это может способствовать более эффективному обмену информацией и улучшению организационных процессов, так как старосты, как правило, имеют наиболее близкий контакт с однокурсниками и могут донести их мнение до администрации.

Председатель Совета обучающихся Матвей Черных также высказал ряд предложений, касающихся организации мероприятий на ближайший семестр. Одной из ключевых идей стало проведение в мае Весеннего Герценовского фестиваля в расширенном формате. Фестиваль планируется провести на отремонтированной площади Инициативных, где более 80 студенческих объединений смогут продемонстрировать свою деятельность и познакомить студентов с различными направлениями своей работы. Это мероприятие станет отличной возможностью для студентов проявить свои таланты и креативность.

Кроме того, была озвучена идея возрождения «Студенческой весны», которая представляет собой масштабный концерт в формате межфакультетского конкурса. Этот конкурс будет направлен на демонстрацию творческого потенциала студентов и позволит выявить лучших исполнителей и коллективы среди учащихся. Также планируется изменить формат конкурса «Лучший Студенческий», который определяет лучший студенческий совет по итогам года. Изменения будут направлены на повышение прозрачности критериев оценивания, что сделает конкурс более справедливым и объективным.

На встрече также была отмечена популярность традиции проведения балов в Герценовском университете. В декабре прошлого года РГПУ им. А. И. Герцена стал площадкой для межвузовского Новогоднего бала, который объединил 60 пар студентов из различных университетов города. Это мероприятие стало символом дружбы и сотрудничества между учебными заведениями. В ближайшее воскресенье, 25 января, в залах университета пройдет Бал педагогических вузов, в котором примут участие более 100 студентов, а также почетные гости и представители образовательных организаций. Эта традиция продолжится, и студенческий актив предложил провести весенний бал, который будет приурочен ко Дню Победы. Это мероприятие станет не только праздником, но и важной частью культурной жизни университета.

Совет обучающихся также планирует активизировать экологическую деятельность и волонтерство в инклюзивной сфере. Это направление становится все более актуальным, особенно в свете современных вызовов, связанных с охраной окружающей среды и поддержкой людей с ограниченными возможностями. Развитие административно-хозяйственной части в структуре совета поможет более эффективно организовать эти инициативы и привлечь студентов к участию в волонтерских проектах.