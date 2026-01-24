ента новостей

22:03
В Эрмитаже Путин провел рабочую встречу с губернатором Ленобласти
19:49
В Петербурге наградил юных футболистов
19:46
27 января на участке КАД и Р-21 «Кола» ограничат движение транспорта
13:32
День освобождения Гатчины от немецко-фашистских захватчиков
13:19
В Приморском районе с 28 января планируют ограничить движение транспорта
13:15
В Петербурге в честь Ленинградской Победы фасады зданий украсят памятные световые проекции
09:58
В Кудрово мужчина пытался вскрыть банкомат отверткой
09:54
В ДТП на Выборгском шосс в Парголово погиб 20-летний водитель иномарки
09:38
В Купчино задержали "дропа" мошенников, обманувших 87-летнюю петербурженку
09:34
В Петербурге задержали стрелка с улице Зои Космодемьянской
09:29
В петербурге задержали двоих мужчин за нападение на таксиста на улице Молдагуловой
09:24
На трассе «Санкт-Петербург — Кировск» иномарка насмерть сбила пешехода на тратуаре
08:55
В Герценовском университете прошел второй Бал педагогических вузов России
08:41
Концерт «Истории любви» в исполнении ансамбля Impulse Percussion
08:37
В РГПУ отметили столетие кафедры физического воспитания
20:57
На трассе «Нарва» в массовом ДТП пострадали пять человек
18:54
В марафоне "Дорога жизни" приняли участие 7000 человек
14:35
Выставка «Графическое наследие»
13:50
Фестиваль под открытым небом, бал ко Дню Победы и возрождение «Студенческой весны»
12:44
В Петербурге здание Охтинского низшего механико-технического училища признали региональным памятником
12:41
В Адмиралтейском и Приморском районах планируют ограничить движение транспорта
12:39
Беглов и Бельский поздравили ветеранов и блокадников
12:35
Александр Беглов и Валентина Матвиенко обсудили вопросы развития Петербурга
09:41
В Петербурге задержали подростка, разгромившего остановочный павильон на проспекте Луначарского
09:36
Концерт «В вихре русского вальса» в Фельдмаршальском зале Эрмитажа
09:33
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Тамбасова
09:28
В Петербурге поймали пожилого "дропа", ставшего участником обмана пенсионерки с Петровского проспекта
13:23
В четырех районах Петербурга планируют ограничить движение транспорта
13:17
В Петербурге задержали "дропа" из Красноярского края, помогавшего обмануть пенсионерку из Пушкина
13:13
Беглов и Миллер обсудили проекты модернизации энергетического комплекса Петербурга
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Фестиваль под открытым небом, бал ко Дню Победы и возрождение «Студенческой весны»

Фестиваль под открытым небом, бал ко Дню Победы и возрождение «Студенческой весны»

+1
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
РГПУ им. А.И. Герцена
В РГПУ им. А. И. Герцена состоялась традиционная встреча со студенческим активом ректора Сергея Тарасова в канун Дня российского студенчества

В Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена состоялась традиционная встреча, приуроченная к Дню российского студенчества, между ректором Сергеем Тарасовым и представителями студенческого актива. Это мероприятие прошло в формате открытого диалога, что позволило участникам свободно обмениваться мнениями, высказывать идеи и обсуждать различные инициативы, касающиеся как организации студенческих мероприятий, так и улучшения выборной системы в Совете обучающихся. Также обсуждались вопросы взаимодействия студенческого актива с руководством университета, что является важным аспектом в жизни любого учебного заведения.

Сергей Тарасов подчеркнул, что такие встречи необходимы для создания активного диалога между студентами и администрацией вуза. Он отметил, что важно, чтобы все факультеты и институты были вовлечены в университетскую жизнь, и выразил заинтересованность в том, чтобы как можно больше студентов принимали участие в обсуждении вопросов, касающихся их образовательного процесса и внеучебной деятельности. По словам ректора, именно активное участие студентов способствует созданию более динамичной и интересной атмосферы в университете.

В ходе встречи была предложена идея привлечения старост учебных групп к взаимодействию с Советом обучающихся и руководством вуза. Это может способствовать более эффективному обмену информацией и улучшению организационных процессов, так как старосты, как правило, имеют наиболее близкий контакт с однокурсниками и могут донести их мнение до администрации.

Председатель Совета обучающихся Матвей Черных также высказал ряд предложений, касающихся организации мероприятий на ближайший семестр. Одной из ключевых идей стало проведение в мае Весеннего Герценовского фестиваля в расширенном формате. Фестиваль планируется провести на отремонтированной площади Инициативных, где более 80 студенческих объединений смогут продемонстрировать свою деятельность и познакомить студентов с различными направлениями своей работы. Это мероприятие станет отличной возможностью для студентов проявить свои таланты и креативность.

Кроме того, была озвучена идея возрождения «Студенческой весны», которая представляет собой масштабный концерт в формате межфакультетского конкурса. Этот конкурс будет направлен на демонстрацию творческого потенциала студентов и позволит выявить лучших исполнителей и коллективы среди учащихся. Также планируется изменить формат конкурса «Лучший Студенческий», который определяет лучший студенческий совет по итогам года. Изменения будут направлены на повышение прозрачности критериев оценивания, что сделает конкурс более справедливым и объективным.

На встрече также была отмечена популярность традиции проведения балов в Герценовском университете. В декабре прошлого года РГПУ им. А. И. Герцена стал площадкой для межвузовского Новогоднего бала, который объединил 60 пар студентов из различных университетов города. Это мероприятие стало символом дружбы и сотрудничества между учебными заведениями. В ближайшее воскресенье, 25 января, в залах университета пройдет Бал педагогических вузов, в котором примут участие более 100 студентов, а также почетные гости и представители образовательных организаций. Эта традиция продолжится, и студенческий актив предложил провести весенний бал, который будет приурочен ко Дню Победы. Это мероприятие станет не только праздником, но и важной частью культурной жизни университета.

Совет обучающихся также планирует активизировать экологическую деятельность и волонтерство в инклюзивной сфере. Это направление становится все более актуальным, особенно в свете современных вызовов, связанных с охраной окружающей среды и поддержкой людей с ограниченными возможностями. Развитие административно-хозяйственной части в структуре совета поможет более эффективно организовать эти инициативы и привлечь студентов к участию в волонтерских проектах.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

7-10-2025, 13:09
В Герценовском университете презентовали новый роман Александры Марининой
30-08-2024, 20:24
Генеральный консул Китая познакомился с Герценовским университетом
30-09-2013, 12:24
Скандал в архитектурно-строительном университете Питера
11-09-2025, 14:51
Международная выставка «Реализм в искусстве»
5-11-2020, 19:46
Форум студенческих объединений СЗФО соберет активную молодежь
22-10-2024, 16:03
РГПУ им. А. И. Герцена и Росприроднадзор определили вектор сотрудничества

Происшествия на дорогах

Вчера, 09:54
В ДТП на Выборгском шосс в Парголово погиб 20-летний водитель иномарки
Вчера, 09:24
На трассе «Санкт-Петербург — Кировск» иномарка насмерть сбила пешехода на тратуаре
25-01-2026, 20:57
На трассе «Нарва» в массовом ДТП пострадали пять человек
21-01-2026, 14:21
На Кронверкской набережной перевернулся внедорожник Geely
Наверх