В Герценовском университете презентовали новый роман Александры Марининой

В рамках проекта "Герценовские литературные встречи", организованного фундаментальной библиотекой университета, гостем стала известная писательница Александра Маринина, автор популярной серии детективов об Анастасии Каменской. Перед началом встречи с читателями Маринина провела беседу с ректором университета, Сергеем Тарасовым.

Тарасов рассказал о вузе и предложил писательнице провести несколько мастер-классов для студентов. Он подчеркнул, что подобные встречи были бы очень полезны для ребят, указав на возможности Открытого кампуса университета для организации творческих мероприятий. По мнению ректора, общение с успешными людьми вдохновляет студентов на собственные достижения.

Кроме того, Сергей Тарасов пригласил Александру Маринину принять участие во Всероссийской акции "Тотальный диктант", которая ежегодно проводится на базе РГПУ им. А. И. Герцена.

На встрече с читателями Маринина представила свой новый роман "Посох двуликого Януса", в котором рассказывается о людях из будущего, пытающихся разобраться в событиях прошлого, в частности, в загадочном двойном убийстве, произошедшем в 2024 году.

Писательница рассказала, что идея романа возникла из размышлений об истории и развитии искусственного интеллекта. Она отметила, что историческую правду часто трудно установить, а повсеместное распространение ИИ приводит к появлению фейков. Марининой стало интересно, к каким последствиям это может привести в будущем, и она решила исследовать это в своем новом произведении.

Организатором "Герценовских литературных встреч" является директор фундаментальной библиотеки Натела Квелидзе-Кузнецова, а модератором мероприятия выступила профессор кафедры русской литературы Мария Черняк. В завершение встречи гости задали вопросы, и авторы лучших из них получили в подарок книги с автографом Александры Марининой.