12:44
В Петербурге здание Охтинского низшего механико-технического училища признали региональным памятником
Беглов и Бельский поздравили ветеранов и блокадников
Концерт «В вихре русского вальса» в Фельдмаршальском зале Эрмитажа
В Петербурге поймали пожилого "дропа", ставшего участником обмана пенсионерки с Петровского проспекта
Беглов и Бельский поздравили ветеранов и блокадников

Беглов и Бельский поздравили ветеранов и блокадников

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗакС
В Большом зале Мариинского дворца состоялся торжественный приём, посвящённый 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

В величественном Большом зале Мариинского дворца состоялся торжественный приём, посвящённый значимой дате – 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это событие собрало множество ветеранов и жителей блокадного города, которые пришли почтить память тех, кто пережил ужасные годы осады. Поздравления в этот важный день адресовали Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и Председатель Законодательного Собрания города Александр Бельский.

Александр Бельский, выступая перед собравшимися, с искренними словами поздравил всех с наступающим Днём ленинградской Победы, который является главным праздником для Города-Героя. Он подчеркнул, что Ленинград, несмотря на все испытания, остался непокорённым, удивив мир своей стойкостью и силой духа защитников. "Ленинград обороняли сыновья всех народов Советского Союза. Потомки тех, кто жил и боролся за этот город, сегодня живут по всему миру", – отметил он.

В этом году, благодаря поддержке Александра Беглова и Валентины Матвиенко, была реализована важная инициатива, касающаяся присвоения статуса жителя блокадного Ленинграда всем, кто хотя бы один день провёл в осаждённом городе. Бельский выразил уверенность, что это является значительной победой справедливости и новым знаком заботы о ветеранах, которые пережили эти страшные времена.

В рамках мероприятия директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик получила, как это принято по традиции, для временного хранения и экспонирования награды Города-Героя. Среди них были такие высокие награды, как Золотая звезда, два ордена Ленина, орден Красного знамени и орден Октябрьской революции. Эти уникальные награды смогут увидеть все желающие в ближайшие дни, посетив музей, расположенный в Соляном переулке.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также подчеркнул важность этой традиции, отметив, что награды служат живой памятью о великом подвиге ленинградцев. "Это священный праздник для каждого ленинградца и петербуржца", – сказал он. Глава города напомнил, что в прошлом году Президент России Владимир Путин поддержал множество инициатив, направленных на защиту ветеранов и увековечение памяти о блокаде. Одной из самых важных инициатив стало установление срока проживания в блокадном кольце, что позволяет многим людям получить заслуженные права и признание.

Кроме того, Беглов сообщил, что в этом году на Пулковских высотах начнётся строительство мемориала, посвящённого всем участникам Битвы за Ленинград. Это будет ещё один шаг на пути к сохранению исторической памяти и уважения к тем, кто отдал свои жизни за свободу города.

Торжественный приём не обошёлся без культурной программы. В честь ветеранов выступили народный артист России Василий Герелло, а также солисты "Петербург-концерта". Зрителей радовали танцевальные и хоровые ансамбли, которые создали атмосферу праздника и единения. Каждый номер был наполнен эмоциями и воспоминаниями о тех тяжёлых, но героических днях, когда ленинградцы проявили невероятную силу духа и стойкость.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
