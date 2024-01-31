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Питерец.ру » Культура » Награды Города-героя Ленинграда увидели 5170 человек

Награды Города-героя Ленинграда увидели 5170 человек

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Награды Города-героя Ленинграда в Музее обороны и блокады увидели 5170 человек

В Государственном мемориальном музее обороны и блокады в Соляном переулке в честь празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады была организована временная экспозиция, на которой были представлены награды Города-героя Ленинграда. Экспозиция демонстрировалась с 26 по 29 января 2024 года и была посвящена подвигу жителей и защитников Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

За четыре дня экспозицию посетили 5170 человек. Количество желающих увидеть Золотую Звезду и ордена, которыми был удостоен наш город, было столь велико, что пришлось продлить часы работы музея.

В витрине были представлены все пять наград Северной столицы:

  • Орден Красного Знамени – «за героизм и самоотверженность петроградского пролетариата» (1919 год);
  • Орден Ленина – «за выдающиеся заслуги трудящихся Ленинграда перед Родиной, за мужество и героизм, проявленные им в борьбе против немецко-фашистских захватчиков, за успехи, достигнутые в развитии промышленности и культуры» (1942 год);
  • Орден Ленина – «за выдающиеся заслуги трудящихся Ленинграда перед Родиной, за мужество и героизм, проявленные им в борьбе против немецко-фашистских захватчиков, за успехи, достигнутые в развитии промышленности и культуры» (1945 год);
  • Орден Октябрьской Революции – «за выдающиеся заслуги трудящихся Ленинграда в революционном движении» (1965 год);
  • Медаль «Золотая Звезда», которую Ленинграду вручили в связи с присвоением ему звания «Город-Герой» (1965 год).

Сейчас награды вернулись на место постоянного хранения – в Мариинский дворец.

В следующий раз увидеть их можно будет в мае этого года. Государственные награды Города-героя Ленинграда каждый год выставляются в Музее обороны и блокады в дни празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне и в дни празднования полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Решение об этом было принято на встрече Председателя Законодательного Собрания Александра Бельского и Губернатора Александра Беглова с руководителями ветеранских организаций 8 мая 2022 года.

Ветераны высоко оценили инициативу петербургского парламента, который в том же году впервые передал хранящуюся в Мариинском дворце «Золотую Звезду» города-героя на временную экспозицию в музей. После этого традиция была продолжена и расширена – в музей теперь передаётся полный комплект из пяти наград города-героя Ленинграда.

Источник: ЗАКС
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