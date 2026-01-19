В Петербурге полицейские провели масштабную проверку на Калининской овощебазе

Масштабный профилактический рейд, организованный рядом подразделений Главного управления МВД, включая спецназ, миграционную службу, кинологический расчет и дорожную полицию, был проведен на Калининской овощебазе. Сотрудники правоохранительных органов проверили около 500 человек, среди которых было 169 иностранных граждан.

В результате операции девять иностранцев были задержаны и привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства. Некоторые мигранты при попытке избежать проверки попытались скрыться, но были задержаны. Другая группа лиц попыталась спрятаться в складском помещении, выключив свет, но их усилия оказались безуспешными.

В ходе рейда сотрудники ГАИ также проверили более 200 транспортных средств. По итогам проверки было составлено около десяти протоколов об административных правонарушениях в области дорожного движения и изъято несколько комплектов старых номерных знаков. Подчеркивается, что подобные профилактические мероприятия, направленные на улучшение криминогенной ситуации в регионе, проводятся регулярно и находятся под особым контролем руководства ГУ МВД.