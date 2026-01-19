ента новостей

В Петербурге полицейские провели масштабную проверку на Калининской овощебазе

Полицейские Петербурга провели масштабную проверку на Калининской овощебазе

Масштабный профилактический рейд, организованный рядом подразделений Главного управления МВД, включая спецназ, миграционную службу, кинологический расчет и дорожную полицию, был проведен на Калининской овощебазе. Сотрудники правоохранительных органов проверили около 500 человек, среди которых было 169 иностранных граждан.

В результате операции девять иностранцев были задержаны и привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства. Некоторые мигранты при попытке избежать проверки попытались скрыться, но были задержаны. Другая группа лиц попыталась спрятаться в складском помещении, выключив свет, но их усилия оказались безуспешными.

В ходе рейда сотрудники ГАИ также проверили более 200 транспортных средств. По итогам проверки было составлено около десяти протоколов об административных правонарушениях в области дорожного движения и изъято несколько комплектов старых номерных знаков. Подчеркивается, что подобные профилактические мероприятия, направленные на улучшение криминогенной ситуации в регионе, проводятся регулярно и находятся под особым контролем руководства ГУ МВД.

