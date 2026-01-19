ента новостей

16:07
Фотовыставка «Блокада. Объективно»
15:57
В Ленобласти пассажирский автобус вылетел в кювет на подъезде к Усть-Луге
15:19
В Петербурге экологические службы за неделю собрали порядка 67 тонн опасных отходов
15:08
В двух районах Петербурга планируют ограничить движение транспорта
13:00
Дрозденко рассказал о работе «Поезда Победы» в Ленобласти
12:51
В Петербурге полицейские провели масштабную проверку на Калининской овощебазе
12:44
В Петербурге состоялась презентация нового 8-вагонного электропоезда серии ЭП2ДМ
10:09
В Петербурге поймали подозреваемого в разбое в парадной на Октябрьской набережной
10:05
В Ленобласти задержали поджигателя «Нивы» в выборге
09:37
В Испании 21 человек погиб в результате столкновения двух высокоскоростных поездов
09:31
В Парголово конфликт из-за парковки закончился стрельбой
09:28
На трассе "Кола" в лобовом ДТП с КАМАЗом погибли водитель и пассажир легковушки
08:45
В Эрмитажном театре спектакль – балет «Ромео и Джульетта»
19:38
В Петербурге состоялась торжественная церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда
00:58
Петербург услышит мировую премьеру «Кантаты Мира»
11:29
В Петербурге задержали мигранта за поджог автомобили на проспекте Ветеранов
11:10
В Московской области задержаны двое подозреваемых в нападении на магазин одежды в Шушарах
10:30
Концерт Золотые хиты оркестра Поля Мориа в исполнении "Impulse orchestra"
10:24
XV Фестиваль моноспектаклей «Монокль»
10:22
Концерт «Вселенная Depeche Mode»
15:23
В Выборгском районе планируется закрытие движение транспорта
15:21
В Петербурге четыре ДОТа рубежа «Ижора» обрели статус региональных памятников
15:16
В Петербурге пройдет Форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России»
12:31
В Петербурге задержан стрелявший в конфликте на овощебазе на проспекте Непокоренных
12:22
В городе Тельмана дорожный конфликт закончился стрельбой из аэрозольного пистолета
10:32
В Ленобласти задержали двоих подростков, подозреваемых в краже из частных домов
10:27
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионерку с Витебского проспекта
09:51
В Петербурге задержали «дропа», забравшего деньги у пенсионера с проспекта Непокоренных
09:48
На Русановской улице задержали распространителей синтетических наркотиков
09:42
На проспекте Ветеранов задержали мужчину, пытавшегося обокрасть магазин
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге состоялась презентация нового 8-вагонного электропоезда серии ЭП2ДМ

В Петербурге состоялась презентация нового 8-вагонного электропоезда серии ЭП2ДМ

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗакС
Спикер петербургского парламента проехал от Сестрорецка до Финляндского вокзала на новом электропоезде серии ЭП2ДМ

В Санкт-Петербурге состоялось важное событие для жителей и гостей города — презентация нового электропоезда 8-вагонной серии ЭП2ДМ, который сможет разместить до 818 сидячих пассажиров. На этом мероприятии присутствовали высокопоставленные лица, среди которых Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, депутаты петербургского парламента Александр Ходосок и Алексей Цивилёв, а также вице-губернатор города Кирилл Поляков. Также в числе участников были начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин и генеральный директор АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» Кирилл Корнилин. Присутствовали и другие представители исполнительной власти и местного самоуправления.

В ходе мероприятия участники имели возможность стать первыми пассажирами нового электропоезда, совершив поездку на маршруте от Сестрорецка до Финляндского вокзала. Эта поездка позволила всем присутствующим наглядно оценить все преимущества и нововведения, которые предлагает новый электропоезд. Электропоезд серии ЭП2ДМ был разработан специалистами известной компании «Трансмашхолдинг» и отличается современным дизайном как снаружи, так и внутри. Он оснащён передовыми технологиями, которые обеспечивают высокий уровень безопасности и удобства для пассажиров.

Внутри вагонов пассажирских салонов установлены новые, более удобные кресла, которые обеспечивают комфорт во время поездки. Также в поезде предусмотрены световые линии, разъёмы Type-C и USB для зарядки мобильных устройств, а также новые жидкристаллические информационные табло, которые информируют пассажиров о маршруте и времени следования. Важным аспектом является создание безбарьерной среды в салонах головных вагонов: здесь установлены специальные подъёмные устройства и спроектированы доступные туалетные комплексы. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены специальные места для инвалидных колясок, которые оборудованы креплениями для безопасной фиксации. Кроме того, информационные таблички в поезде дублируются шрифтом Брайля, что облегчает навигацию для слабовидящих пассажиров.

С 19 января 2026 года на маршруте «Финляндский вокзал – Сестрорецк – Белоостров» начнут курсировать два восьмивагонных состава серии ЭП2ДМ, которые заменят восемь устаревших электропоездов. Это решение связано с растущим спросом на пригородные перевозки, особенно на маршруте в Сестрорецк, который в 2025 году показал наибольший рост пассажиропотока — более 12%. Введение нового электропоезда позволит улучшить стабильность расписания и повысить качество обслуживания пассажиров.

Александр Бельский отметил, что обновление железнодорожного транспорта в Санкт-Петербурге будет продолжаться в соответствии с поручением Президента России и при поддержке Губернатора города. В конце года планируется поступление ещё одного состава этой же серии, что позволит дополнительно улучшить условия для пассажиров.

В 2025 году в Санкт-Петербургской агломерации количество отправленных пассажиров достигло 71,5 миллионов человек, что составляет прирост на 4% по сравнению с предыдущим годом. На направлениях с тактовым движением наблюдается основной рост пассажиропотока, особенно на пяти ключевых маршрутах, что подтверждает эффективность внедрения нового электропоезда и необходимость дальнейшего развития пригородного сообщения.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

15-10-2015, 16:17
Новый скоростной электропоезд «Ласточка» запущен в Петербурге
14-06-2023, 16:45
В Петербурге заложили новые скоростные катамараны и прогулочные суда для линии Петербург — Кронштадт
21-05-2014, 13:27
К самолёту - поездом
18-10-2023, 18:45
В Петербурге будет курсировать ретротрамвай «Достоевский»
27-05-2024, 15:03
На Сенатской площади прошла торжественная церемония, посвящённая Дню города
5-09-2022, 11:49
Депутаты предлагают расширить льготы для людей с ограниченными возможностями

Происшествия на дорогах

Сегодня, 15:57
В Ленобласти пассажирский автобус вылетел в кювет на подъезде к Усть-Луге
Сегодня, 09:28
На трассе "Кола" в лобовом ДТП с КАМАЗом погибли водитель и пассажир легковушки
30-12-2025, 11:23
В Ленобласти задержали водителя, сбившего трех пешеходов в Кудрово и срывшегося с места ДТП
29-12-2025, 09:50
На перекрёстке Наличной и Нахимова иномарка сбила 15-летнюю девочку
Наверх