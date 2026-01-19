В Петербурге состоялась презентация нового 8-вагонного электропоезда серии ЭП2ДМ

В Санкт-Петербурге состоялось важное событие для жителей и гостей города — презентация нового электропоезда 8-вагонной серии ЭП2ДМ, который сможет разместить до 818 сидячих пассажиров. На этом мероприятии присутствовали высокопоставленные лица, среди которых Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, депутаты петербургского парламента Александр Ходосок и Алексей Цивилёв, а также вице-губернатор города Кирилл Поляков. Также в числе участников были начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин и генеральный директор АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» Кирилл Корнилин. Присутствовали и другие представители исполнительной власти и местного самоуправления.

В ходе мероприятия участники имели возможность стать первыми пассажирами нового электропоезда, совершив поездку на маршруте от Сестрорецка до Финляндского вокзала. Эта поездка позволила всем присутствующим наглядно оценить все преимущества и нововведения, которые предлагает новый электропоезд. Электропоезд серии ЭП2ДМ был разработан специалистами известной компании «Трансмашхолдинг» и отличается современным дизайном как снаружи, так и внутри. Он оснащён передовыми технологиями, которые обеспечивают высокий уровень безопасности и удобства для пассажиров.

Внутри вагонов пассажирских салонов установлены новые, более удобные кресла, которые обеспечивают комфорт во время поездки. Также в поезде предусмотрены световые линии, разъёмы Type-C и USB для зарядки мобильных устройств, а также новые жидкристаллические информационные табло, которые информируют пассажиров о маршруте и времени следования. Важным аспектом является создание безбарьерной среды в салонах головных вагонов: здесь установлены специальные подъёмные устройства и спроектированы доступные туалетные комплексы. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены специальные места для инвалидных колясок, которые оборудованы креплениями для безопасной фиксации. Кроме того, информационные таблички в поезде дублируются шрифтом Брайля, что облегчает навигацию для слабовидящих пассажиров.

С 19 января 2026 года на маршруте «Финляндский вокзал – Сестрорецк – Белоостров» начнут курсировать два восьмивагонных состава серии ЭП2ДМ, которые заменят восемь устаревших электропоездов. Это решение связано с растущим спросом на пригородные перевозки, особенно на маршруте в Сестрорецк, который в 2025 году показал наибольший рост пассажиропотока — более 12%. Введение нового электропоезда позволит улучшить стабильность расписания и повысить качество обслуживания пассажиров.

Александр Бельский отметил, что обновление железнодорожного транспорта в Санкт-Петербурге будет продолжаться в соответствии с поручением Президента России и при поддержке Губернатора города. В конце года планируется поступление ещё одного состава этой же серии, что позволит дополнительно улучшить условия для пассажиров.

В 2025 году в Санкт-Петербургской агломерации количество отправленных пассажиров достигло 71,5 миллионов человек, что составляет прирост на 4% по сравнению с предыдущим годом. На направлениях с тактовым движением наблюдается основной рост пассажиропотока, особенно на пяти ключевых маршрутах, что подтверждает эффективность внедрения нового электропоезда и необходимость дальнейшего развития пригородного сообщения.