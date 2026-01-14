ента новостей

15:23
В Выборгском районе планируется закрытие движение транспорта
15:21
В Петербурге четыре ДОТа рубежа «Ижора» обрели статус региональных памятников
15:16
В Петербурге пройдет Форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России»
12:31
В Петербурге задержан стрелявший в конфликте на овощебазе на проспекте Непокоренных
12:22
В городе Тельмана дорожный конфликт закончился стрельбой из аэрозольного пистолета
10:32
В Ленобласти задержали двоих подростков, подозреваемых в краже из частных домов
10:27
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионерку с Витебского проспекта
09:51
В Петербурге задержали «дропа», забравшего деньги у пенсионера с проспекта Непокоренных
09:48
На Русановской улице задержали распространителей синтетических наркотиков
09:42
На проспекте Ветеранов задержали мужчину, пытавшегося обокрасть магазин
22:17
СКА одержал победу над «Шанхайскими Драконами» со счётом 5:2
17:03
В Госдуме поддержали инициативу по обязательной привязке SIM-карт к IMEI-номерам
16:53
Главная городская ёлка будет украшать Дворцовую площадь до 22 января
16:51
Бельский и Беглов встретились с активом петербургских ветеранов
13:13
В Ленобласти подруга пьяного водителя яростно отбивала его у сотрудников ДПС
13:07
В трех районах Петербурга с 16 января ограничат движения транспорта
13:05
В Петербурге на Лесном проспекте три здания признаны региональными памятниками
11:04
В Петербурге мужчина припарковал свой внедорожник на ступенях парадной жилого дома
10:55
В Выборге задержали "домушника" - рецидивиста
10:53
В Колпино мужчина поджог входную дверь соседской квартиры
10:35
В Петербурге задержали учащуюся техникума, за соучастие в обмане школьницы
09:46
В Петербурге состоится открытие мемориальной доски и выставки, посвященной 90-летию со дня рождения режиссёра Геннадия Опоркова
14:08
В Петербурге освободили 58 незаконно занимаемых помещений за декабрь
13:33
Ленобласть запускает третий поток образовательной программы «Герои добрых дел»
13:22
В Петербурге за новогодние праздники сумма штрафов за сосульки может составить 4,7 млн руб
13:07
В Петербурге открыт новый корпус Университета имени академика И.П. Павлова
11:02
В центре Петербурга пресекли незаконную продажу алкоголя в кальянной
09:47
На Варшавской улице мужчина повредил трубой автомобиль коммунальщиков
20:52
СКА победил тольяттинскую «Ладу» в серии буллитов
15:57
В России создадут федеральный оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством
В Госдуме поддержали инициативу по обязательной привязке SIM-карт к IMEI-номерам

Опубликовал: Вадик Котов
Freepik
Минцифры предложило ввести уголовную ответственность за нарушение требований по указанию IMEI-номеров мобильных устройств в договорах связи с иностранными гражданами и лицами без гражданства.

Министерство цифрового развития Российской Федерации выдвинуло инициативу, которая предполагает введение уголовной ответственности за несоблюдение требований, касающихся указания IMEI-номеров мобильных устройств в договорах связи, заключаемых с иностранными гражданами и лицами без гражданства. Эта мера является частью более широкого пакета из двадцати инициатив, направленных на борьбу с преступлениями, связанными с использованием информационно-коммуникационных технологий. Главная цель данных предложений заключается в том, чтобы перекрыть один из основных каналов телефонного мошенничества, который в последние годы стал довольно распространенным.

Член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин подчеркнул, что данная проблема является гораздо более серьезной, чем может показаться на первый взгляд. Он отметил, что речь идет не о каких-то формальных требованиях, а о критически важном аспекте, касающемся цифровой безопасности в стране. В настоящее время значительная часть схем телефонного мошенничества основывается на анонимности, когда SIM-карта не привязана к конкретному мобильному устройству и реальному пользователю. Привязка SIM-карты к IMEI-номеру мобильного устройства представляет собой эффективный способ разрушить эту анонимность, что, в свою очередь, лишает преступников возможности быстро менять устройства и уклоняться от правосудия.

По словам Антона Немкина, особое внимание к иностранным гражданам и лицам без гражданства обусловлено существующей практикой использования фиктивных или подставных регистраций при массовом оформлении SIM-карт. В ходе анализа текущей ситуации было установлено, что значительная часть так называемых "серых" SIM-карт регистрируется на подставные иностранные документы или с нарушением установленных правил идентификации. Это создает благоприятные условия для преступных групп, которые могут создавать десятки и даже сотни номеров для колл-центров, использующихся для обзвона граждан и вывода денежных средств. Новый механизм, предложенный Минцифры, в первую очередь направлен против недобросовестных дилеров и посредников, которые участвуют в подобных схемах.

Антон Немкин также акцентировал внимание на том, что данная инициатива не направлена на репрессивные меры против добросовестных абонентов. Вместо этого речь идет о создании ответственности за системные нарушения, которые могут приводить к значительным финансовым потерям. Уголовная ответственность будет наступать только в тех случаях, когда нарушение стало частью преступной цепочки и привело к ущербу на сумму более 5 миллионов рублей. Это означает, что закон будет нацелен не на случайные технические ошибки, а на ситуации, когда отсутствие IMEI в договоре фактически стало инструментом для осуществления мошеннических действий.

Кроме того, парламентарий напомнил, что формирование единой базы IMEI-номеров является одним из ключевых нововведений, которое должно помочь в борьбе с телефонным мошенничеством и повысить уровень безопасности в сфере связи. Создание такой базы позволит существенно упростить процесс отслеживания мобильных устройств и их владельцев, что, в свою очередь, сделает жизнь мошенников гораздо сложнее. Введение уголовной ответственности за нарушения в этой области является важным шагом к обеспечению большей прозрачности и ответственности на рынке мобильной связи.

Таким образом, данная инициатива Минцифры России представляет собой комплексный подход к решению проблемы телефонного мошенничества, который включает в себя как ужесточение ответственности для нарушителей, так и создание новых механизмов контроля и учета. Это позволит не только защитить граждан от мошеннических схем, но и повысить общий уровень доверия к цифровым технологиям и услугам связи в стране.

