В Госдуме поддержали инициативу по обязательной привязке SIM-карт к IMEI-номерам

Министерство цифрового развития Российской Федерации выдвинуло инициативу, которая предполагает введение уголовной ответственности за несоблюдение требований, касающихся указания IMEI-номеров мобильных устройств в договорах связи, заключаемых с иностранными гражданами и лицами без гражданства. Эта мера является частью более широкого пакета из двадцати инициатив, направленных на борьбу с преступлениями, связанными с использованием информационно-коммуникационных технологий. Главная цель данных предложений заключается в том, чтобы перекрыть один из основных каналов телефонного мошенничества, который в последние годы стал довольно распространенным.

Член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин подчеркнул, что данная проблема является гораздо более серьезной, чем может показаться на первый взгляд. Он отметил, что речь идет не о каких-то формальных требованиях, а о критически важном аспекте, касающемся цифровой безопасности в стране. В настоящее время значительная часть схем телефонного мошенничества основывается на анонимности, когда SIM-карта не привязана к конкретному мобильному устройству и реальному пользователю. Привязка SIM-карты к IMEI-номеру мобильного устройства представляет собой эффективный способ разрушить эту анонимность, что, в свою очередь, лишает преступников возможности быстро менять устройства и уклоняться от правосудия.

По словам Антона Немкина, особое внимание к иностранным гражданам и лицам без гражданства обусловлено существующей практикой использования фиктивных или подставных регистраций при массовом оформлении SIM-карт. В ходе анализа текущей ситуации было установлено, что значительная часть так называемых "серых" SIM-карт регистрируется на подставные иностранные документы или с нарушением установленных правил идентификации. Это создает благоприятные условия для преступных групп, которые могут создавать десятки и даже сотни номеров для колл-центров, использующихся для обзвона граждан и вывода денежных средств. Новый механизм, предложенный Минцифры, в первую очередь направлен против недобросовестных дилеров и посредников, которые участвуют в подобных схемах.

Антон Немкин также акцентировал внимание на том, что данная инициатива не направлена на репрессивные меры против добросовестных абонентов. Вместо этого речь идет о создании ответственности за системные нарушения, которые могут приводить к значительным финансовым потерям. Уголовная ответственность будет наступать только в тех случаях, когда нарушение стало частью преступной цепочки и привело к ущербу на сумму более 5 миллионов рублей. Это означает, что закон будет нацелен не на случайные технические ошибки, а на ситуации, когда отсутствие IMEI в договоре фактически стало инструментом для осуществления мошеннических действий.

Кроме того, парламентарий напомнил, что формирование единой базы IMEI-номеров является одним из ключевых нововведений, которое должно помочь в борьбе с телефонным мошенничеством и повысить уровень безопасности в сфере связи. Создание такой базы позволит существенно упростить процесс отслеживания мобильных устройств и их владельцев, что, в свою очередь, сделает жизнь мошенников гораздо сложнее. Введение уголовной ответственности за нарушения в этой области является важным шагом к обеспечению большей прозрачности и ответственности на рынке мобильной связи.

Таким образом, данная инициатива Минцифры России представляет собой комплексный подход к решению проблемы телефонного мошенничества, который включает в себя как ужесточение ответственности для нарушителей, так и создание новых механизмов контроля и учета. Это позволит не только защитить граждан от мошеннических схем, но и повысить общий уровень доверия к цифровым технологиям и услугам связи в стране.