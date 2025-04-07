Новый способ кражи данных оставляет пользователей без денег

Мошенники разработали новый метод обмана пользователей российских банков даже без звонков и сообщений — они маскируют вредоносное ПО под известные программы. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области со ссылкой на Cyber Media.
Под видом популярных приложений злоумышленники распространяют троян CraxsRAT, который «захватывает» контроль над устройством и может установить NFCGate — приложение для кражи банковских данных. Злоумышленники получают доступ к данным карт и ПИН-кодам, а затем используют их для перевода средств.
Этот способ кражи данных наглядно показывает эволюцию методов кибермошенничества: теперь злоумышленники полагаются не на психологическое давление или активный контакт с жертвой, а на незаметное заражение устройства вредоносным ПО, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин
То, что атака происходит без участия самого пользователя после заражения — тревожный сигнал.