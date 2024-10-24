В России почти удалось решить проблему серых SIM-карт – Краснов

Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что в России удалось практически полностью искоренить использование серых SIM-карт благодаря предпринятым усилиям в рамках борьбы с мошенничеством.

«В результате борьбы с мошенничеством при использовании подменных технологий за последние годы нам удалось практически полностью побороть использование серых сим-карт», – сказал Генеральный прокурор в ходе своего выступления на первом саммите прокуроров стран «Группы двадцати» (G20), который проходит в Рио-де-Жанейро, его цитирует «Интерфакс».

По данным МВД, в период января – мая 2024 года в России было совершено около 142 тыс. преступлений при помощи мобильной связи. Основной мошеннический трафик шел именно через серые сим-карты, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Чаще всего они оформлялись на подставных лиц, нередко на граждан из Ближнего зарубежья. Это позволяло преступникам оставаться безнаказанным – конечного владельца телефонного номера в реальности определить было крайне сложно», – пояснил депутат.

По словам Немкина, активная работа по обелению рынка SIM-карт началась еще в 2023 году и показала эффективные результаты.

«К концу прошлого года количество выявленных SIM-карт по результатам оперативно-разыскных работ снизилось почти в 19 раз», – отметил он.

С 2025 года в России вступит в силу закон, который ограничивает количество SIM-карт, доступных одному абоненту. Для россиян это число составит 20 SIM-карт, для иностранцев и лиц без гражданства – 10. Кроме того, при заключении нового договора об оказании услуг связи оператор будет обязан проверить количество SIM-карт у абонента и отказать в подключении новой SIM-карты, если лимит уже исчерпан.

«Отсутствие ограничений в оформлении SIM-карт долгое время позволяло обходить установленные ранее требования по идентификации владельца карты», – подчеркнул депутат.

Немкин отметил, что ужесточение законодательства положительно сказалось на повышении прозрачности рынка и на снижении доли мошеннических атак, идущих с российских мобильных номеров.

«Однако полноценные выводы можно будет сделать в 2025–2026 гг., когда действие новых норм распространится на всех участников взаимодействия», – отметил он.