ента новостей

13:04
В Ленобласти задержали подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью
12:58
В Герценовском университете готовят уникальный сборник, посвященный творчеству блокадных композиторов
12:52
В Госдуме откроется выставка к 300-летию СПбГУ
12:48
В России почти удалось решить проблему серых SIM-карт – Краснов
12:44
В Ленобласти мать подозревают в истязаниях 10-летней дочери
12:37
В Тихвинском районе поймали подозреваемого в изнасиловании пенсионерки
12:27
На Светлановском проспекте задержали стрелявшего в подъезде дома
12:18
Хотел купить валюту, но лишился денег
12:17
В Московском районе проверяют инцидент с избиением подростка в магазине на улице Костюшко
11:52
В Невском районе ограбили гостеприимного жителя с проспекта Пятилеток
10:28
Спрос на кредитные карты резко снизился
09:27
Сын Януковича теперь россиянин
08:46
Автовокзал к 100-летию региона
02:05
Гандбольный «Зенит» выиграл матч-триллер у ставропольского «Виктора» в SEHA – Gazprom League со счётом 25:24, отлично сыграл Павел Тураев
01:31
СКА разгромил «Куньлунь» со счётом 8:0, Плотников сделал хет-трик, а голкипер Заврагин отразил 31 бросок по своим воротам
01:06
Баскетбольный «Зенит» победил «Уралмаш» с разницей в 6 очков: самым результативным игроком матча стал уралмашевец Джеремайя Мартин
16:51
Выставку монументальных картин покажут в музее Смольного
15:55
Премьера спектакля «Первая любовь»
15:47
Под деревней Новосергиевка «Газель» сбила женщину
14:45
В Петербурге поймали агрессивного пассажира, стрелявшего в водителя автобуса
14:02
В Невском районе мигрант зарезал соотечественника
13:55
В Пушкине задержали подозреваемых в убийстве знакомого
13:45
В Металлострое полицейские поймали наркомула
12:24
На Васильевском острове задержали студентов за стрельбу у метро
12:14
В петербургском метро ребенку зажевало руку в подъемный механизм эскалатора
11:47
В СПб не готовы получать меньше
11:13
Случаев пневмонии стало намного больше
10:38
С трудоустройством стало похуже
10:37
Киберпреступники крадут пароли через Steam
10:06
Как в СПб оплачивают проезд?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В России почти удалось решить проблему серых SIM-карт – Краснов

В России почти удалось решить проблему серых SIM-карт – Краснов

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Freepik
В России почти полностью удалось решить проблему серых SIM-карт в рамках борьбы с телефонным мошенничеством, сообщили в Генеральной прокуратуре.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что в России удалось практически полностью искоренить использование серых SIM-карт благодаря предпринятым усилиям в рамках борьбы с мошенничеством.

«В результате борьбы с мошенничеством при использовании подменных технологий за последние годы нам удалось практически полностью побороть использование серых сим-карт», – сказал Генеральный прокурор в ходе своего выступления на первом саммите прокуроров стран «Группы двадцати» (G20), который проходит в Рио-де-Жанейро, его цитирует «Интерфакс».

По данным МВД, в период января – мая 2024 года в России было совершено около 142 тыс. преступлений при помощи мобильной связи. Основной мошеннический трафик шел именно через серые сим-карты, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Чаще всего они оформлялись на подставных лиц, нередко на граждан из Ближнего зарубежья. Это позволяло преступникам оставаться безнаказанным – конечного владельца телефонного номера в реальности определить было крайне сложно», – пояснил депутат.

По словам Немкина, активная работа по обелению рынка SIM-карт началась еще в 2023 году и показала эффективные результаты.

«К концу прошлого года количество выявленных SIM-карт по результатам оперативно-разыскных работ снизилось почти в 19 раз», – отметил он.

С 2025 года в России вступит в силу закон, который ограничивает количество SIM-карт, доступных одному абоненту. Для россиян это число составит 20 SIM-карт, для иностранцев и лиц без гражданства – 10. Кроме того, при заключении нового договора об оказании услуг связи оператор будет обязан проверить количество SIM-карт у абонента и отказать в подключении новой SIM-карты, если лимит уже исчерпан. 

«Отсутствие ограничений в оформлении SIM-карт долгое время позволяло обходить установленные ранее требования по идентификации владельца карты», – подчеркнул депутат.

Немкин отметил, что ужесточение законодательства положительно сказалось на повышении прозрачности рынка и на снижении доли мошеннических атак, идущих с российских мобильных номеров.

«Однако полноценные выводы можно будет сделать в 2025–2026 гг., когда действие новых норм распространится на всех участников взаимодействия», – отметил он.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

27-03-2024, 14:08
В Генпрокуратуре намерены смелее и шире использовать ИИ в своей работе
19-04-2024, 12:17
В России появится цифровая платформа для борьбы с мошенничеством
27-09-2024, 12:42
Россиян будут уведомлять о взятом кредите на «Госуслугах»
26-07-2024, 13:08
Генпрокуратура анонсировала ужесточение ответственности за киберпреступления
22-09-2023, 12:52
Новый способ борьбы с мошенниками: уже через год виртуальные мобильные номера будут запрещены
10-04-2024, 11:40
В Центробанке призвали ужесточить ответственность банков в борьбе с мошенничеством

Происшествия на дорогах

0
124
Вчера, 15:47
Под деревней Новосергиевка «Газель» сбила женщину
0
139
22-10-2024, 12:22
На трассе «Сортавала» водитель большегруза погиб вылетев в кювет
0
186
21-10-2024, 18:22
На трассе «Скандинавия» водитель большегруза погиб влетев в бетонное ограждение
0
179
21-10-2024, 18:05
На Гражданском проспекте женщина на «Ниссан Жук» сбила 15-летнюю девушку на электросамокате
Наверх