В России почти удалось решить проблему серых SIM-карт – Краснов

Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что в России удалось практически полностью искоренить использование серых SIM-карт благодаря предпринятым усилиям в рамках борьбы с мошенничеством.
По данным МВД, в период января – мая 2024 года в России было совершено около 142 тыс. преступлений при помощи мобильной связи. Основной мошеннический трафик шел именно через серые сим-карты, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
По словам Немкина, активная работа по обелению рынка SIM-карт началась еще в 2023 году и показала эффективные результаты.
С 2025 года в России вступит в силу закон, который ограничивает количество SIM-карт, доступных одному абоненту. Для россиян это число составит 20 SIM-карт, для иностранцев и лиц без гражданства – 10. Кроме того, при заключении нового договора об оказании услуг связи оператор будет обязан проверить количество SIM-карт у абонента и отказать в подключении новой SIM-карты, если лимит уже исчерпан.
Немкин отметил, что ужесточение законодательства положительно сказалось на повышении прозрачности рынка и на снижении доли мошеннических атак, идущих с российских мобильных номеров.