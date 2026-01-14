ента новостей

15:23
В Выборгском районе планируется закрытие движение транспорта
15:21
В Петербурге четыре ДОТа рубежа «Ижора» обрели статус региональных памятников
15:16
В Петербурге пройдет Форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России»
12:31
В Петербурге задержан стрелявший в конфликте на овощебазе на проспекте Непокоренных
12:22
В городе Тельмана дорожный конфликт закончился стрельбой из аэрозольного пистолета
10:32
В Ленобласти задержали двоих подростков, подозреваемых в краже из частных домов
10:27
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионерку с Витебского проспекта
09:51
В Петербурге задержали «дропа», забравшего деньги у пенсионера с проспекта Непокоренных
09:48
На Русановской улице задержали распространителей синтетических наркотиков
09:42
На проспекте Ветеранов задержали мужчину, пытавшегося обокрасть магазин
22:17
СКА одержал победу над «Шанхайскими Драконами» со счётом 5:2
17:03
В Госдуме поддержали инициативу по обязательной привязке SIM-карт к IMEI-номерам
16:53
Главная городская ёлка будет украшать Дворцовую площадь до 22 января
16:51
Бельский и Беглов встретились с активом петербургских ветеранов
13:13
В Ленобласти подруга пьяного водителя яростно отбивала его у сотрудников ДПС
13:07
В трех районах Петербурга с 16 января ограничат движения транспорта
13:05
В Петербурге на Лесном проспекте три здания признаны региональными памятниками
11:04
В Петербурге мужчина припарковал свой внедорожник на ступенях парадной жилого дома
10:55
В Выборге задержали "домушника" - рецидивиста
10:53
В Колпино мужчина поджог входную дверь соседской квартиры
10:35
В Петербурге задержали учащуюся техникума, за соучастие в обмане школьницы
09:46
В Петербурге состоится открытие мемориальной доски и выставки, посвященной 90-летию со дня рождения режиссёра Геннадия Опоркова
14:08
В Петербурге освободили 58 незаконно занимаемых помещений за декабрь
13:33
Ленобласть запускает третий поток образовательной программы «Герои добрых дел»
13:22
В Петербурге за новогодние праздники сумма штрафов за сосульки может составить 4,7 млн руб
13:07
В Петербурге открыт новый корпус Университета имени академика И.П. Павлова
11:02
В центре Петербурга пресекли незаконную продажу алкоголя в кальянной
09:47
На Варшавской улице мужчина повредил трубой автомобиль коммунальщиков
20:52
СКА победил тольяттинскую «Ладу» в серии буллитов
15:57
В России создадут федеральный оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Бельский и Беглов встретились с активом петербургских ветеранов

Бельский и Беглов встретились с активом петербургских ветеранов

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗакС
Спикер городского парламента и Губернатор Санкт-Петербурга встретились с активом петербургских ветеранов

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась важная встреча, в которой приняли участие высокопоставленные представители власти, включая председателя Законодательного Собрания города Александра Бельского и губернатора Александра Беглова. Они встретились с активом Санкт-Петербургской общественной организации, представляющей ветеранов, пенсионеров, инвалидов войны, труда, а также Вооружённых сил и правоохранительных органов. Это мероприятие стало частью традиционного новогоднего цикла встреч, на котором присутствовал также председатель постоянной комиссии петербургского парламента по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков.

Основной целью встречи стало подведение итогов совместной работы за прошедший год, в ходе которого участники обсудили важные вопросы, касающиеся взаимодействия между органами власти и обществом. В частности, особое внимание было уделено патриотическому воспитанию молодёжи, а также поддержке старшего поколения, что является актуальной темой в сегодняшних условиях.

Александр Бельский, обращаясь к присутствующим, выразил глубокую благодарность за все усилия, которые были приложены в 2025 году. Этот год стал знаковым, поскольку он ознаменовал 80-летие Великой Победы советского народа над фашизмом. "Мы понимаем, какая огромная нагрузка легла на ваши плечи. Вы принимали активное участие в организации и проведении всех мероприятий, посвящённых этой знаменательной дате. Ваш вклад неоценим, и именно вы являетесь образцом для подрастающего поколения", – подчеркнул он. В условиях, когда страна вновь сталкивается с вызовами, важность таких примеров становится особенно актуальной.

В ходе мероприятия также состоялось поздравление Почётного гражданина Санкт-Петербурга, председателя Совета ветеранской организации Василия Волобуева, который отметил свой 84-й день рождения. Губернатор Беглов подчеркнул, что Волобуев – это человек, который прошёл длинный и трудный путь, начиная с курсанта и заканчивая генералом. Его военная карьера включает более 1100 часов налёта и 30 лет безупречной службы. Даже после выхода на гражданку он продолжал служить обществу, что говорит о его высоком гражданском долге и преданности.

Василий Тихонович Волобуев родился 14 января 1942 года в многодетной семье. После окончания средней школы в 1959 году он поступил в техническое училище, где получил необходимые знания и навыки. В течение двух лет он работал токарем на заводе "Дормаш", параллельно занимаясь в аэроклубе в Орле, что стало первым шагом к его будущей карьере лётчика. В 1966 году, после успешного завершения обучения в Армавирском высшем военном авиационном училище лётчиков войск ПВО, он был направлен на службу в различные воинские части Советской армии.

За время своей лётной карьеры Волобуев накопил значительный опыт, проведя в воздухе более 1100 часов, а также освоив множество современных истребителей. В 1975 году он был награждён за свои заслуги, что стало ещё одной вехой в его выдающейся жизни. Его труд и преданность делу служения Родине и обществу были отмечены не только наградами, но и высоким статусом Почётного гражданина Санкт-Петербурга, который был присвоен ему в прошлом году.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

12-06-2025, 10:50
Беглов и Бельский поздравили жителей Северной столицы с Днем России
28-12-2023, 18:56
Губернатор Петербурга поздравил ветеранов с наступающим Новым годом и Рождеством
8-05-2024, 12:56
На Пискаревском мемориальном кладбище возложили цветы и венки к монументу "Мать-Родина"
9-05-2020, 15:56
Губернатор возложил цветы к монументу героическим защитникам Ленинграда
2-03-2023, 18:24
В Петербурге ветераны получат денежную выплату к Дню Победы
26-12-2022, 18:34
В Мариинском дворце отметили юбилей «Боевого братства»

Происшествия на дорогах

30-12-2025, 11:23
В Ленобласти задержали водителя, сбившего трех пешеходов в Кудрово и срывшегося с места ДТП
29-12-2025, 09:50
На перекрёстке Наличной и Нахимова иномарка сбила 15-летнюю девочку
29-12-2025, 09:27
В Ленобалсти на трассе "Пески - Подгорье"в лобовом ДТП погибли два человека
24-12-2025, 11:57
В Ленобласти на трассе М-11 «Нева» иномарка влетела в отбойник. Водитель погиб
Наверх