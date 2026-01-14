Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась важная встреча, в которой приняли участие высокопоставленные представители власти, включая председателя Законодательного Собрания города Александра Бельского и губернатора Александра Беглова. Они встретились с активом Санкт-Петербургской общественной организации, представляющей ветеранов, пенсионеров, инвалидов войны, труда, а также Вооружённых сил и правоохранительных органов. Это мероприятие стало частью традиционного новогоднего цикла встреч, на котором присутствовал также председатель постоянной комиссии петербургского парламента по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков.

Основной целью встречи стало подведение итогов совместной работы за прошедший год, в ходе которого участники обсудили важные вопросы, касающиеся взаимодействия между органами власти и обществом. В частности, особое внимание было уделено патриотическому воспитанию молодёжи, а также поддержке старшего поколения, что является актуальной темой в сегодняшних условиях.

Александр Бельский, обращаясь к присутствующим, выразил глубокую благодарность за все усилия, которые были приложены в 2025 году. Этот год стал знаковым, поскольку он ознаменовал 80-летие Великой Победы советского народа над фашизмом. "Мы понимаем, какая огромная нагрузка легла на ваши плечи. Вы принимали активное участие в организации и проведении всех мероприятий, посвящённых этой знаменательной дате. Ваш вклад неоценим, и именно вы являетесь образцом для подрастающего поколения", – подчеркнул он. В условиях, когда страна вновь сталкивается с вызовами, важность таких примеров становится особенно актуальной.

В ходе мероприятия также состоялось поздравление Почётного гражданина Санкт-Петербурга, председателя Совета ветеранской организации Василия Волобуева, который отметил свой 84-й день рождения. Губернатор Беглов подчеркнул, что Волобуев – это человек, который прошёл длинный и трудный путь, начиная с курсанта и заканчивая генералом. Его военная карьера включает более 1100 часов налёта и 30 лет безупречной службы. Даже после выхода на гражданку он продолжал служить обществу, что говорит о его высоком гражданском долге и преданности.

Василий Тихонович Волобуев родился 14 января 1942 года в многодетной семье. После окончания средней школы в 1959 году он поступил в техническое училище, где получил необходимые знания и навыки. В течение двух лет он работал токарем на заводе "Дормаш", параллельно занимаясь в аэроклубе в Орле, что стало первым шагом к его будущей карьере лётчика. В 1966 году, после успешного завершения обучения в Армавирском высшем военном авиационном училище лётчиков войск ПВО, он был направлен на службу в различные воинские части Советской армии.

За время своей лётной карьеры Волобуев накопил значительный опыт, проведя в воздухе более 1100 часов, а также освоив множество современных истребителей. В 1975 году он был награждён за свои заслуги, что стало ещё одной вехой в его выдающейся жизни. Его труд и преданность делу служения Родине и обществу были отмечены не только наградами, но и высоким статусом Почётного гражданина Санкт-Петербурга, который был присвоен ему в прошлом году.