Ленобласть получила новые гранты президента

Всего в 2022 году президентский фонд выделил финансирование 36 областным социально ориентированным некоммерческим организациям на общую сумму 56 млн рублей. Всего на два конкурса от области было подано 196 заявок.

«НКО Ленинградской области стабильно много участвуют в конкурсах и выигрывают гранты. Это позволяет реализовать в регионе множество инициатив неравнодушных жителей — Команды 47», — отметила председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.

Среди победителей второго конкурсного отбора фонда президентских грантов — проект «Мы команда», объединяющий детей и подростков с инвалидностью для занятия спортом и студия росписи «Свой мир раскрашу я сама» — для художественного творчества детей-инвалидов, проект «СВЯТОГРАД» — ведет работу с созависимыми семьями, выпускниками реабилитационных центров, проект «Энергия творчества» направлен развитие активных сообществ пожилых людей. Волонтеры от «СеРДЦа» — создают системы профессиональной подготовки волонтеров в комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.