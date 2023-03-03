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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти наградили лучших работников региона

В Ленобласти наградили лучших работников региона

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Традиционное для Ленинградской области награждение лучших работников региона прошло сегодня ― между празднованием Дня защитника Отечества и 8 марта

Традиционное для Ленинградской области награждение лучших работников региона прошло сегодня ― между празднованием Дня защитника Отечества и 8 марта.

«Все вы — гордость и трудовых коллективов, и своих семей. Многие из вас  ведут большую общественную работу на благо своего двора, дома, поселка, города, где живёте. Вашим трудом создаётся благосостояние Ленинградской области. Спасибо за ваш труд, желаю благополучия вам и вашим семьям», — поблагодарил земляков губернатор Александр Дрозденко.

Наград удостоены работники органов исполнительной власти, культуры, сельского хозяйства, журналисты, духовенство. 

Медалью «За труды по сельскому хозяйству» награждена доярка племенного хозяйства «Гомонтово» Раиса Климина, почетной грамотой Президента РФ – директор овцеводческого племенного хозяйства «Катумы» Олег Лебедь. 

За большой вклад в возрождение духовно-нравственных традиций и укрепление гражданского мира благодарность губернатора Ленинградской области объявлена председателю Совета Чувашского культурного общества Ленинградской области Валериану Гаврилову, председателю областного отделения общественной организации «Александро-Невское Братство» Николаю Иевлеву. 

Звание «Почетный работник средств массовой информации Ленинградской области» присвоено главному редактору газеты «Знамя труда» Алексею Александрову, почетной грамотой губернатора Ленинградской области награждена председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен. 

Почетным дипломом губернатора за большой вклад в развитие культуры Ленинградской области награжден коллектив Лужского городского Дома культуры, за вклад в развитие музейного дела, сохранение историко-культурного наследия – коллективы музея «Дом станционного смотрителя» и Подпорожского краеведческого музея. 

Источник: Администрация Ленобласти
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