Участникам СВО нужна реабилитация

Участие в военных действия оказывает влияние на здоровье человека, причем такие люди нуждаются не только в физической, но и в психологической реабилитации. Поэтому в Петербурге может появиться специальный центр, рассчитанный на помощь участникам СВО.

О необходимости создания такого учреждения заговорили медики СПб, работающие в Мариуполе. Они увидели, что обычного физического восстановления недостаточно. Ну а для психологической реабилитации лучше создать специальный центр.

«Питерец.ру» напоминает, что в 2022-2023 годах в Мариуполе находилось 179 медработников СПб. В этом году там продолжают работать 45 медиков, но до конца года Петербург направит туда еще до 200 врачей. Также СПб помогает Мариуполю препаратами и медоборудованием.