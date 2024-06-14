ента новостей

13:12
В Петербурге официально зарегистрирован рекорд России и Европы по боксу
12:13
Закрывается трамвайное движение по улице Жукова
12:11
В Колпино пьяный мужчина избил водителя «Скорой помощи»
11:25
В Гатчине мужчина поджег входную дверь квартиры сожительницы
11:19
В Петербурге раскрыли убийство пенсионерки, совершенное более 20 лет назад
11:12
В Петербурге поймали рецидивиста грабившего пенсионерок на Петергофском шоссе
10:41
Пенсионер отдал 9 миллионов курьеру
10:26
В Петербурге задержали руфера-экскурсовода за небезопасные услуги
10:09
Pакрывается троллейбусное движение по проспекту Металлистов у Пискаревского проспекта
10:05
Участникам СВО нужна реабилитация
09:24
На проспекте Мориса Тореза 2-летняя девочка выпала из окна
09:18
ИИ поможет учителям с проверкой домашнего задания
01:50
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков победил турецкого шахматиста Мустафу Йылмаза в 8-м туре турнира «UzChess Cup» в Ташкенте
00:45
«Бостон Селтикс» удалось выиграть у «Даллас Маверикс» третий матч финала НБА подряд: Кайри Ирвинг набрал 35 очков
22:28
В Красном Селе после ДТП "Шкоду" выбросило на тротуар
18:42
В Петербурге стартовал финал конкурса лучшего водителя трамвая
15:52
На трассе «Нева» в ДТП пострадал мотоциклист
15:20
Активизировались несовершеннолетние соискатели
15:00
В Ленобласти обсуждались перспективы сотрудничества с делегацией из Узбекистана
14:54
Два туриста исчезли во время путешествия по Греции
14:48
Что с картой болельщика?
14:46
Торжественно-памятное мероприятие «Война на экране»
10:46
У жителя Красносельского района изъяли патроны и взрывчатку
10:40
В Петербурге задержали подозреваемую в обмане пенсионерки с Серебристого бульвара
10:04
В Петергофе иномарка сбила 16-летнего юношу на электросамокате
10:00
В Выборгском районе иномарка сбила 17-летнего юношу на велосипеде
09:30
В центре Петербурга 3-летний ребенок выпал из окна 3-го этажа
01:30
Шахматы: Макарян проиграл Гарибяну в Гандинагаре
13:20
В Московском районе двое соседей-приятелей ограбили соотечественника
13:11
Губернатор и председатель ЗакС поздравили петербуржцев с Днем России
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Участникам СВО нужна реабилитация

Участникам СВО нужна реабилитация

0
47
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
В СПб может появиться центр психологической реабилитации для участников СВО

Участие в военных действия оказывает влияние на здоровье человека, причем такие люди нуждаются не только в физической, но и в психологической реабилитации. Поэтому в Петербурге может появиться специальный центр, рассчитанный на помощь участникам СВО.

О необходимости создания такого учреждения заговорили медики СПб, работающие в Мариуполе. Они увидели, что обычного физического восстановления недостаточно. Ну а для психологической реабилитации лучше создать специальный центр.

«Питерец.ру» напоминает, что в 2022-2023 годах в Мариуполе находилось 179 медработников СПб. В этом году там продолжают работать 45 медиков, но до конца года Петербург направит туда еще до 200 врачей. Также СПб помогает Мариуполю препаратами и медоборудованием.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-01-2022, 15:12
Реабилитация и лечение наркозависимых
17-06-2022, 09:29
Восстановление продолжается
26-12-2022, 12:00
Подарили елку
9-06-2022, 09:38
Про животных тоже не забыли
3-08-2022, 09:45
Мариуполю продолжим помогать
15-04-2023, 16:03
Сергей Кириенко посетил штаб Ленобласти в Мариуполе

Происшествия на дорогах

0
119
Вчера, 22:28
В Красном Селе после ДТП "Шкоду" выбросило на тротуар
0
126
Вчера, 15:52
На трассе «Нева» в ДТП пострадал мотоциклист
0
138
Вчера, 10:04
В Петергофе иномарка сбила 16-летнего юношу на электросамокате
0
124
Вчера, 10:00
В Выборгском районе иномарка сбила 17-летнего юношу на велосипеде
Наверх