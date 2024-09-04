Во Всеволожске состоялось торжественное открытие Центра реабилитации для участников СВО

Сегодня, 4 сентября во Всеволожске состоялось торжественное открытие Центра адаптивной физкультуры, реабилитации и абилитации – одного из ключевых объектов кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО. Этот современный центр, созданный с учетом передовых технологий и принципов безбарьерной среды, призван оказывать всестороннюю поддержку участникам боевых действий, получившим ранения или травмы.

Центр оснащен новейшим оборудованием для проведения реабилитационных мероприятий, включая тренажеры для восстановления двигательной активности, специализированные кабинеты для проведения физиотерапии, логопедии, психотерапии, а также оборудованный бассейн для гидрореабилитации. Особое внимание уделено созданию комфортной и доступной среды для людей с ограниченными возможностями: широкие коридоры, пандусы, лифты, специальные санитарные комнаты.

Помимо центра адаптивной физкультуры, в кластере также функционируют и другие объекты, обеспечивающие комплексный подход к реабилитации. В октябре планируется открытие учебно-тренировочной гостиницы, специально адаптированной для людей с тяжелыми ампутациями. Гостиница оборудована специальными номерами с удобствами для инвалидов, а также тренажерным залом, бассейном и комнатами для отдыха.

В ноябре в эксплуатацию будет введен центр высокотехнологичного протезирования, где пациенты смогут получить современные протезы, изготовленные с использованием 3D-технологий и бионических компонентов. Центр оснащен специальным оборудованием для подбора и настройки протезов, а также командой высококвалифицированных специалистов, готовых оказать помощь в адаптации к протезированию.

Таким образом, кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО во Всеволожске представляет собой уникальный комплекс, предоставляющий полный спектр услуг, необходимых для восстановления здоровья и социальной адаптации участников боевых действий. Создание таких центров является важным шагом в развитии системы социальной поддержки военнослужащих и их семей.