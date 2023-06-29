Кабмин выделил 73,5 млн рублей на обучение координаторов фонда «Защитники Отечества»

Правительство РФ выделило более 73,5 млн рублей на обучение социальных координаторов фонда «Защитники Отечества», который занимается поддержкой участников специальной военной операции (СВО). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован.

Обучение координаторов будет проходить на базе РАНХиГС. В документе уточняется, что всего программу должны освоить свыше 3 тыс. человек. Доклад об использовании средств правительство ждет до 1 февраля 2024 года.

Ранее Министерство труда и социальной защиты РФ утвердило требования к подготовке и правила деятельности координаторов. Такие специалисты оказывают комплексную поддержку ветеранам СВО и членам их семей. Они решают вопросы медицинской и социальной реабилитации, оказывают психологическую помощь, содействуют в трудоустройстве и получении льгот, коммуникации с органами власти.

Фонд «Защитники Отечества» был создан президентом РФ Владимиром Путиным 3 апреля этого года. Организация занимается оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боевых действий в Донбассе с 2014 года и семьям погибших военнослужащих. Отделения фонда открылись в России, в том числе в ДНР, 1 июня. Ранее правительство выделило более 1,3 млрд рублей на организацию работы фонда.

Подготовка сотрудников Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» для Северо-Западного региона организована РАНХиГС Санкт-Петербург.

Первый модуль образовательной программы стартовал в апреле этого года и собрал более 220 участников.

По словам декана факультета дополнительного профессионального образования РАНХиГС Санкт-Петербург Ларисы Каранатовой, сейчас специалисты завершили обучение в рамках программы повышения квалификации «Социальный координатор» и большинство из них уже приступили к работе в региональных отделениях Фонда, которые открылись по всей стране 1 июня.

«Базовая площадка для реализации образовательной программы выбрана не случайно. РАНХиГС Санкт-Петербург обладает значительной материально-технической базой – современным техническим оснащением учебных площадей, высокопрофессиональным составом преподавателей. Все это способствует качественному обучению социальных координаторов, которые в своей работе выполняют очень важную миссию – поддержки участников СВО и членов их семей, оказания помощи в решении всех возникающих вопросов. Это серьезная задача, выполнение которой можно доверить только очень неравнодушным, ответственным людям, обладающим высокими моральными качествами и чувством патриотизма. Наша задача – подготовить именно таких специалистов», — отметила Лариса Каранатова.

В конце июля обучение будет продолжено, а до конца года в РАНХиГС Санкт-Петербург планируется обучить 1140 человек из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, республики Коми, Архангельской, Мурманской, Калининградской, Псковской областей, Ненецкого автономного округа.

Справка:

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года.

Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение.

Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Для персонального сопровождения подопечных фонд подготовит социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.

Одна из ключевых задач фонда — вовлечение ветеранов СВО в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан, сохранение исторической памяти и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Кроме того, фонд «Защитники Отечества» будет содействовать некоммерческим и волонтерским организациям, которые помогают ветеранам СВО и членам их семей. Филиалы фонда начнут работу в каждом субъекте РФ.

Наблюдательный совет фонда возглавил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. В состав Наблюдательного совета фонда также вошли руководители федеральных министерств и ведомств, представители общественных и ветеранских организаций, военные корреспонденты и журналисты.