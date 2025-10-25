В Пушкине вводятся ограничения движения транспорта

Ввиду проведения работ по восстановлению дорожного полотна в городе Пушкин, 26 и 29 октября будет частично ограничено движение автомобильного транспорта на пересечениях Красносельского шоссе с Краснослободским переулком, Гренадерской улицей и Фуражным переулком. При этом будет временно запрещено выполнение левых поворотов на указанных перекрестках.

Внимание! 28 и 31 октября движение транспортных средств будет полностью прекращено по Краснослободскому переулку, Гренадерской улице и Фуражному переулку в зонах их примыкания к Красносельскому шоссе.

Просим проявлять повышенное внимание при передвижении на данных участках. Ориентируйтесь на установленные информационные указатели. Все введенные ограничения движения связаны с проведением строительно-ремонтных мероприятий.