ента новостей

14:10
В Пушкине вводятся ограничения движения транспорта
14:07
На Софийской улице столкнулись две фуры и легковушка
14:01
Под Волосов грузовик насмерть сбил женщину-пешехода
13:57
В Петербурге задержали подозреваемого в разбое в сетевом магазине в Токсово
13:53
В Колпино поймали "дропа"из Сибири, подозреваемого в обмане пенсионерок
13:38
На проспекте Просвещения в вагоновожатого трамвая распылили «перцовку»
13:02
В Пушкине и Шушарах полицейские провели профилактический рейд по хостелам
12:51
Житель Сертолово задержан за поджог частного дома его бабушки
22:20
СКА разгромить «Сочи» в матче чемпионата КХЛ со счётом 8:1
16:20
В Ленобласти автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали восемь человек, один из которых скончался
13:23
В Петербурге в четырех районах планируют ограничить движение транспорта
13:13
В Петербурге стартует Неделя борьбы с инсультом
12:43
Житель деревни Реполка задержан за незаконный оборот наркотиков
12:30
В Петербурге поймали задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Планерной улицы
12:12
В центре Петербурга поймали 17-летнего "дропа", обманувшего пенсионерку с набережной Фонтанки
12:07
Во Фрунзенском районе задержан мужчина, обокравший квартиру знакомого
12:04
Полицейские Петербурга провели профилактический рейд на Сенном рынке
16:07
В Петербурге стартовал XXIII Форум стратегов
13:07
В Парголово мужчина напал на подростка в лифте жилого дома
12:40
В Петербурге подарочный комплект детских принадлежностей смогут получать опекуны новорожденных петербуржцев
12:35
Мост через Свирь для прохода вверх по реке теплоходов «Ист-Ривер» и «Тетис»
12:33
Crush string quartet с программой «Мировые рок - хиты»
12:29
В Петербурге на развязке КАД с Московским шоссе будет полностью перекрыт съезд
12:20
Полицейские Петербурга раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад
11:57
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Большой Разночинной улицы
11:54
На Галерной улице в несовершеннолетнюю девушку выстрелили из "Пионера"
11:48
В Невском районе конфликт на парковке закончился стрельбой
11:43
В Ленобласти задержали предпринимателя за организацию свалки на воинском мемориале «Невский пятачок» 
22:39
СКА в напряжённом матче проиграл ЦСКА
15:18
На Невском проспекте произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Пушкине вводятся ограничения движения транспорта

В Пушкине вводятся ограничения движения транспорта

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
В Пушкинском районе вводятся ограничения движения транспорта для проведения дорожных работ

Ввиду проведения работ по восстановлению дорожного полотна в городе Пушкин, 26 и 29 октября будет частично ограничено движение автомобильного транспорта на пересечениях Красносельского шоссе с Краснослободским переулком, Гренадерской улицей и Фуражным переулком. При этом будет временно запрещено выполнение левых поворотов на указанных перекрестках.

Внимание! 28 и 31 октября движение транспортных средств будет полностью прекращено по Краснослободскому переулку, Гренадерской улице и Фуражному переулку в зонах их примыкания к Красносельскому шоссе.

Просим проявлять повышенное внимание при передвижении на данных участках. Ориентируйтесь на установленные информационные указатели. Все введенные ограничения движения связаны с проведением строительно-ремонтных мероприятий.

Все по теме: Пушкинский район, ремонт дорог
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

Вчера, 13:23
В Петербурге в четырех районах планируют ограничить движение транспорта
2-09-2025, 10:19
В двух районах Петербурга ограничат движения транспорта для проведения дорожных работ
3-09-2025, 19:30
Во Фрунзенском и Красносельском района вводятся ограничения движения транспорта
20-08-2025, 09:14
В двух районах Петербурга вводятся ограничения движения транспорта
28-08-2025, 10:14
В Петербурге в двух районах вводятся ограничения движения транспорта
25-08-2025, 16:08
В Приморском районе ограничат движение транспорта

Происшествия на дорогах

Сегодня, 14:07
На Софийской улице столкнулись две фуры и легковушка
Сегодня, 14:01
Под Волосов грузовик насмерть сбил женщину-пешехода
Вчера, 16:20
В Ленобласти автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали восемь человек, один из которых скончался
22-10-2025, 15:18
На Невском проспекте произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей
Наверх