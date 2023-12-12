ента новостей

16:46
В Мариинском дворце вручили паспорта юным петербуржцам
15:20
Во Фрунзенском районе мигранта задержали по подозрению в распространении наркотиков
13:55
В Ленобласти снегоуборочная машина столкнулась с автобусом
13:48
В Петербурге несовершеннолетние при покупке зажигалок и энергетиков будут предъявлять паспорт
13:29
В Петербурге задержан автолюбитель, подозреваемого в избиении 10-летнего мальчика
13:20
В Красносельском районе мужчина выпрыгнул с 14-го этажа
11:49
На Дворцовой площади установили новогоднюю ёлку
11:35
День Конституции РФ
11:24
«Остров фортов» и ГК «Рики» будут совместно работать над созданием детских медиа- и событийных проектов в Кронштадте
11:12
Станислав Чигадаев сыграет в Эрмитаже Чайковского
10:32
В Сланцах подросток выстрелил мужчине в лицо из газового пистолета
09:30
Полицейские провели рейд по местам проживания представителей кочевого народа
09:23
В Ленобласти внедорожник насмерть сбил 29-летнего пешехода
09:06
В Петербурге наградили росгвардейцев, отличившихся в ходе обеспечения общественной безопасности
00:20
Волейбольная «Ленинградка» после разгрома, устроенного клубу «Атом-Курск», готовится к матчу с «Тулицей»
18:35
В общественном пространстве «СреДА!» подвели итоги инклюзивного проекта «Многомерность культуры»
18:05
В Красносельском районе построят новую школу
18:01
В Ленобласти птицефабрика «Синявинская» начала строительство нового птичника
14:43
Адреса дислокации комплексов фиксации превышения скорости c 11 по 17 декабря
14:40
В Мариинском дворце прошла церемония награждения волонтёров Петербургского хосписа для детей и взрослых
14:23
На «Ленфильме» откроется выставка «Жизнь-Кино»
12:49
Открытие выставки «Свет и воздух. Традиции импрессионизма в советской живописи»
12:39
В Петербурге на Звездной улице тушили крышу троллейбуса
12:02
Два проекта Пятого канала победили в двух номинациях ТЭФИ-2023
11:53
Депутаты Петербурга вручили подарки бойцам Ленинградского полка
11:42
В центре Петербурга пенсионерка передала мошенникам почти 5,2 млн рублей
10:15
В Ленобласти на трассе «Сортавала» полностью перекроют движение в направлении Сортавалы
10:12
В Гатчине 71-летняя педагог музыкальной школы перевела аферистам более 2,4 млн рублей
09:59
Концерт иранской музыки в Филармонии
09:51
В Ленобласти во время дорожного конфликта водителю стреляли в ногу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Мариинском дворце вручили паспорта юным петербуржцам

В Мариинском дворце вручили паспорта юным петербуржцам

0
40
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
Председатель Законодательного Собрания вручил паспорта юным петербуржцам

В Мариинском дворце, в честь Дня Конституции Российской Федерации, прошла торжественная церемония вручения паспортов петербургским школьникам. На этом знаменательном мероприятии присутствовали высокопоставленные государственные деятели, такие как Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Александр Бельский, депутаты парламента и глава администрации Василеостровского района, Михаил Соболев.

Александр Бельский обратился к молодым гражданам с поздравлениями по случаю 30-летия Конституции Российской Федерации. Он подчеркнул, что этот документ является фундаментом нашего государства и в нем закреплены ценности нашей страны. Теперь, с получением паспорта, каждый из них стал полноценным гражданином России. Бельский подчеркнул, что это не только почетно, но и очень ответственно. Паспорт - это первый и самый важный документ, который связывает их с Родиной, с великой, могучей и многонациональной Россией.

Михаил Соболев, глава администрации Василеостровского района, также присоединился к поздравлениям. Он отметил, что сегодняшний день является значимым, поскольку эти юные люди стали полноправными гражданами страны. Соболев выразил надежду, что каждый из них будет приносить пользу государству и их прекрасному городу.

Кроме того, на церемонии присутствовали родители и учителя школьников, которые с гордостью смотрели на своих подопечных, осознавая, что они выросли и стали частью большой и важной семьи - Российской Федерации. Многие из них вспоминали свои собственные моменты получения паспорта и понимали, что это важный шаг в жизни каждого гражданина.

После церемонии вручения паспортов, школьники получили возможность задать вопросы гостям мероприятия и обсудить важность Конституции и их роли в обществе. Это был ценный опыт для них, поскольку они смогли услышать мнения и советы от опытных политиков и администраторов. Такие мероприятия, как церемония вручения паспортов, помогают молодым людям осознать и оценить свою роль в обществе и важность их гражданства. Они становятся более ответственными и готовыми принимать активное участие в развитии своей страны. Это также подчеркивает значимость Конституции и ее роли в формировании нашего государства и общества.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

12-12-2022, 15:20
В Мариинском дворце прошло традиционное вручение паспортов юным петербуржцам
7-06-2022, 16:29
Александр Бельский и Александр Беглов вручили паспорта юным петербуржцам
5-10-2023, 15:15
В Мариинском дворце состоялась торжественная церемония вручения благодарностей за укрепление дружественных связей между народами России и Вьетнама
23-11-2022, 13:08
В Петербурге школьникам вручили медали «За проявленное мужество»
9-12-2022, 14:16
Беглов и Бельский посетили церемонию, посвященную Дню святого Георгия
12-12-2022, 10:42
День Конституции Российской Федерации

Происшествия на дорогах

0
78
Сегодня, 13:55
В Ленобласти снегоуборочная машина столкнулась с автобусом
0
108
Сегодня, 09:23
В Ленобласти внедорожник насмерть сбил 29-летнего пешехода
0
285
5-12-2023, 20:31
В Ленобласти «Киа Рио» сбила лося. Водитель погиб, пассажир в тяжёлом состоянии
0
321
4-12-2023, 09:58
В Красносельском районе в ДТП пострадал 4-летний ребенок
Наверх