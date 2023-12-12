В Мариинском дворце вручили паспорта юным петербуржцам

В Мариинском дворце, в честь Дня Конституции Российской Федерации, прошла торжественная церемония вручения паспортов петербургским школьникам. На этом знаменательном мероприятии присутствовали высокопоставленные государственные деятели, такие как Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Александр Бельский, депутаты парламента и глава администрации Василеостровского района, Михаил Соболев.

Александр Бельский обратился к молодым гражданам с поздравлениями по случаю 30-летия Конституции Российской Федерации. Он подчеркнул, что этот документ является фундаментом нашего государства и в нем закреплены ценности нашей страны. Теперь, с получением паспорта, каждый из них стал полноценным гражданином России. Бельский подчеркнул, что это не только почетно, но и очень ответственно. Паспорт - это первый и самый важный документ, который связывает их с Родиной, с великой, могучей и многонациональной Россией.

Михаил Соболев, глава администрации Василеостровского района, также присоединился к поздравлениям. Он отметил, что сегодняшний день является значимым, поскольку эти юные люди стали полноправными гражданами страны. Соболев выразил надежду, что каждый из них будет приносить пользу государству и их прекрасному городу.

Кроме того, на церемонии присутствовали родители и учителя школьников, которые с гордостью смотрели на своих подопечных, осознавая, что они выросли и стали частью большой и важной семьи - Российской Федерации. Многие из них вспоминали свои собственные моменты получения паспорта и понимали, что это важный шаг в жизни каждого гражданина.

После церемонии вручения паспортов, школьники получили возможность задать вопросы гостям мероприятия и обсудить важность Конституции и их роли в обществе. Это был ценный опыт для них, поскольку они смогли услышать мнения и советы от опытных политиков и администраторов. Такие мероприятия, как церемония вручения паспортов, помогают молодым людям осознать и оценить свою роль в обществе и важность их гражданства. Они становятся более ответственными и готовыми принимать активное участие в развитии своей страны. Это также подчеркивает значимость Конституции и ее роли в формировании нашего государства и общества.