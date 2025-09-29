ента новостей

13:52
Выставка акварелей Сергея Опульса «Лед и Пламень»
13:49
Концерт Романа Зорькина (бразильская гитара) с программой "Семь цветов"
13:08
На Петербургском шоссе в зоне строительства Южной широтной магистрали обновится схема движения
12:59
Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку
12:57
В Ленобласти задержали налетчиков на квартиру в поселке Сельцо
12:52
Во Всеволожске задержали стрелка из пневматического пистолета по птицам
12:47
В Кировске задержали двоих мигрантов за избиение соотечественника
12:44
В Сестрорецке адержали 17-летнюю «дропершу» за обман пенсионера
12:34
В Петербурге ищут стрелков по окнам квартиры на Богатырском проспекте
12:32
На Бестужевской улице задержали подозреваемый в беспорядочной стрельбе
10:50
Пенсионер с Васильевского острова отдал мошенникам более 15 млн рубле
10:15
В Сертолово задержали подростков, ударивших прохожего ради «эффектного» видео
16:18
Музыка Баха и Вивальди для органа и оркестра в исполнении Российского ансамбля старинной музыки
13:08
Пенсионер у станции метро "Гостиный двор" попал под колеса автобуса
13:00
Ремонт Сестрорецкого путепровода закончен
12:54
В Красном Селе молодой человек избил пенсионерку на пешеходном переходе
12:51
В Ленобласти ищут налетчиков на квартиру в поселке Сельцо
12:30
В Петербурге задержали водителя "Ягуара", стрелявшего по автобусу на Наличном мосту
12:25
По факту массовой драки на Невском проспекте возбудили уголовное дело
12:21
На Полюстровском проспекте "ВАЗ" сбил женщину
12:20
В Ленобласти нашли предполагаемый источник распространения суррогатного алкоголя, из-за которого погибли люди
11:55
Полицейские проверяли мигрантов на стройках юго-запада Петербурга
15:25
На КАД перед Вантовым мостом водитель такси сбил двух пешеходов
15:00
В Ленобласти задержан мужчина, пытавшийся сжечь пятерых человек
14:51
В Петербурге задержали подозреваемых в серии разбоев в Мурино
14:42
В Петербурге погибшая в пожаре пенсинерка лишилась квартиры из-за мошенников
12:42
В Шушарах в ДТП с грузовиком пострадали два человека
12:39
В Пикалево водитель погрузчика выстрелил из пневматики по автомашине
12:33
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Художников
12:27
В Парголово задержали налетчика на магазин в Пушкине
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Полицейские проверяли мигрантов на стройках юго-запада Петербурга

Полицейские проверяли мигрантов на стройках юго-запада Петербурга

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Стройки на юго-западе Петербурга подверглись полицейской проверке

В Красносельском и Петродворцовом районах Санкт-Петербурга сотрудниками правоохранительных органов был организован профилактический рейд, охвативший строительные площадки.

Основной задачей данного мероприятия было предупреждение и пресечение нарушений миграционных законов, а также других противоправных действий со стороны иностранных рабочих.

В результате проведенных проверок было установлено присутствие около 300 мигрантов, занятых трудовой деятельностью на различных строительных объектах. После первичной проверки большинство из них были освобождены в связи с отсутствием выявленных нарушений.

Девяносто восемь иностранных граждан были доставлены в отделения полиции для проведения более тщательной проверки документации, подтверждающей законность их нахождения на территории Российской Федерации и осуществления трудовой деятельности.

В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что 48 мигрантов осуществляли трудовую деятельность на строительных объектах без надлежащего оформления, будучи официально трудоустроенными в других организациях. В настоящее время миграционной службой рассматривается вопрос об аннулировании выданных им разрешений на работу.

Кроме того, у 24 иностранных граждан были зафиксированы нарушения правил регистрации. В отношении всех нарушителей были применены меры административного воздействия. Пяти иностранным гражданам были вручены официальные уведомления о запрете на въезд в Российскую Федерацию. В настоящее время решается вопрос о возможной депортации указанных лиц за пределы страны.

Работа по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства, а также по поддержанию общественного порядка на территории Санкт-Петербурга продолжается.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

20-08-2025, 09:18
На стройках на Пулковском шоссе искали нелегалов
25-08-2025, 09:52
На стройках Ломоносовского района Ленобласти искали нелегалов
16-03-2023, 09:40
В центре Петербурга полицейскими проведен рейд по выявлению мигрантов - нелегалов
3-09-2025, 10:49
В Киришах полицейсике искали нелегалов
20-05-2025, 10:32
На стройках Пушкина искали нелегальных мигрантов
6-05-2023, 10:21
В Приморском районе полиция провела профилактический рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:59
Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку
Вчера, 13:08
Пенсионер у станции метро "Гостиный двор" попал под колеса автобуса
Вчера, 12:21
На Полюстровском проспекте "ВАЗ" сбил женщину
27-09-2025, 15:25
На КАД перед Вантовым мостом водитель такси сбил двух пешеходов
Наверх