Полицейские проверяли мигрантов на стройках юго-запада Петербурга

В Красносельском и Петродворцовом районах Санкт-Петербурга сотрудниками правоохранительных органов был организован профилактический рейд, охвативший строительные площадки.

Основной задачей данного мероприятия было предупреждение и пресечение нарушений миграционных законов, а также других противоправных действий со стороны иностранных рабочих.

В результате проведенных проверок было установлено присутствие около 300 мигрантов, занятых трудовой деятельностью на различных строительных объектах. После первичной проверки большинство из них были освобождены в связи с отсутствием выявленных нарушений.

Девяносто восемь иностранных граждан были доставлены в отделения полиции для проведения более тщательной проверки документации, подтверждающей законность их нахождения на территории Российской Федерации и осуществления трудовой деятельности.

В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что 48 мигрантов осуществляли трудовую деятельность на строительных объектах без надлежащего оформления, будучи официально трудоустроенными в других организациях. В настоящее время миграционной службой рассматривается вопрос об аннулировании выданных им разрешений на работу.

Кроме того, у 24 иностранных граждан были зафиксированы нарушения правил регистрации. В отношении всех нарушителей были применены меры административного воздействия. Пяти иностранным гражданам были вручены официальные уведомления о запрете на въезд в Российскую Федерацию. В настоящее время решается вопрос о возможной депортации указанных лиц за пределы страны.

Работа по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства, а также по поддержанию общественного порядка на территории Санкт-Петербурга продолжается.