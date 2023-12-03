ента новостей

11:40
Фотовыставка «Город мостов»
11:37
В Выборгском районе женщина на иномарке сбила 5-летнюю девочку
11:33
В Стерльне дорожный конфликт закончился стрельбой
11:14
В Петербурге задержан подозреваемый в разбое на улице Подвойского
11:10
День Неизвестного Солдата
08:03
В Ленобласти самосвал врезался в силовое ограждение и опрокинулся. Водитель погиб
00:51
СКА в овертайме обыграл «Витязь», победную шайбу забросил Михаил Воробьёв
23:13
В Подпорожском районе водитель «Шевроле Нива» погиб вылетев в кювет
12:27
В центре Петербурга задержали подозреваемых в магазинном грабеже
12:21
В поселке Романовка в ДТП пострадала 8-летняя пассажирка «Шкоды YETI»
12:14
В Волхове столкнулись две иномарки. Пострадал 16-летний пассажир «Киа Рио»
12:11
В Приморском районе автобус сбил ученика 5 класса
12:07
В Приморском районе женщина получила ножевые ранения от соседа по коммуналке
12:00
В Приморском районе выясняют причину внезапной смерти 17-летней девушки
11:51
В Петербурге задержали пьяную женщину, которая в магазине размахивала пневматическим пистолетом
11:06
В Красносельском районе мигрант напал с ножом на подростка
08:14
В Петербурге задержан курьер, угрожавший таксисту топором
00:46
Волейбольный «Зенит» в четырёх партиях уступил «Белогорью», не сумев сдержать Джана и Аль Хачдади
20:20
В Ленобласти на трассе «Кола» столкнулись две иномаркм. Погибли два человека и один госпитализирован
20:10
В центре Петербурга иномарка насмерть сбила 52-летнюю женщину
17:19
На проспекте Энгельса иномарка сбила пожилую женщину на пешеходном переходе
14:57
В Мариинском дворце прошла международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны»
14:49
Первый открытый каток в Петербурге откроют в эту субботу
13:53
В Ленобласти стартовал четвёртый сезон акции «Елка желаний-2023»
13:42
В Петербурге началось строительство нового участка шестой линии метро
13:23
В Шушарах рейсовый автобус задел стоявшую на остановке 19-летнюю девушку
13:16
В Приморском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
12:59
В Любани задержали подозреваемого в грабеже в торговом центре
12:51
В Мурино задержали подозреваемых в обмане пенсионера из Петергофа
12:31
В Петербурге задержали троих подозреваемых в хищении «БМВ Х5» с паркинга на Кондратьевском проспекте
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » День Неизвестного Солдата

День Неизвестного Солдата

0
60
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
3 декабря – День Неизвестного Солдата

Сегодня вся наша страна вспоминает своих героев - воинов, павших на полях сражений за свободу и независимость Отчества. К сожалению, до сих пор не у каждого из них есть могилы, которым могут поклониться родные и близкие, на которые принесут цветы благодарные потомки.

России довелось пережить величайшие потрясения. Во время Великой Отечественной Войны миллионы семей получили извещения о том, что их сын, муж или отец пропали без вести. У этих солдат были разные имена, но подвиг они совершили один на всех. Сейчас могила неизвестного солдата у стен Кремля стала одним из главных российских мемориалов. «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» – высечено на гранитной плите.

Для Санкт-Петербурга эта памятная дата имеет особое значение. Оборона Ленинграда – одно из крупнейших сражений Второй Мировой войны, которое стало символом стойкости, мужества и самопожертвования, военного и гражданского подвига.

В настоящее время в нашем городе работают более 50 поисковых отрядов. Добровольцы стремятся вернуть имя каждому неизвестному солдату. Только в 2023 году на территории города были найдены и со всеми воинскими почестями преданы земле 57 бойцов. От всей души благодарю поисковиков за их благородный труд.

В этот день давайте вместе склоним голову перед подвигом тех, кто отдал жизнь за будущее нашего народа. Вечная им память!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Александр Бельский

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-12-2022, 19:01
В Петербурге почтили память защитников Ленинграда
18-10-2023, 18:38
В Петербурге наградили участников проекта «Заповеди Расула Гамзатова»
27-01-2021, 19:25
В Петербурге командующий Ленинградским объединением ВВС и ПВО возложил цветы к мемориалу памяти павших в годы блокады Ленинграда
25-11-2019, 17:51
Выставка «Неоконченная война»
9-05-2023, 16:56
Следователи Ленобласти в День Победы возложили цветы к мемориалам Великой Отечественной войны
22-06-2023, 14:09
Сергей Боярский: в 1941 году весь наш народ встал на защиту Отечества

Происшествия на дорогах

0
111
Сегодня, 11:37
В Выборгском районе женщина на иномарке сбила 5-летнюю девочку
0
84
Сегодня, 08:03
В Ленобласти самосвал врезался в силовое ограждение и опрокинулся. Водитель погиб
0
134
Вчера, 23:13
В Подпорожском районе водитель «Шевроле Нива» погиб вылетев в кювет
0
176
Вчера, 12:21
В поселке Романовка в ДТП пострадала 8-летняя пассажирка «Шкоды YETI»
Наверх