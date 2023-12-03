День Неизвестного Солдата

Сегодня вся наша страна вспоминает своих героев - воинов, павших на полях сражений за свободу и независимость Отчества. К сожалению, до сих пор не у каждого из них есть могилы, которым могут поклониться родные и близкие, на которые принесут цветы благодарные потомки.

России довелось пережить величайшие потрясения. Во время Великой Отечественной Войны миллионы семей получили извещения о том, что их сын, муж или отец пропали без вести. У этих солдат были разные имена, но подвиг они совершили один на всех. Сейчас могила неизвестного солдата у стен Кремля стала одним из главных российских мемориалов. «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» – высечено на гранитной плите.

Для Санкт-Петербурга эта памятная дата имеет особое значение. Оборона Ленинграда – одно из крупнейших сражений Второй Мировой войны, которое стало символом стойкости, мужества и самопожертвования, военного и гражданского подвига.

В настоящее время в нашем городе работают более 50 поисковых отрядов. Добровольцы стремятся вернуть имя каждому неизвестному солдату. Только в 2023 году на территории города были найдены и со всеми воинскими почестями преданы земле 57 бойцов. От всей души благодарю поисковиков за их благородный труд.

В этот день давайте вместе склоним голову перед подвигом тех, кто отдал жизнь за будущее нашего народа. Вечная им память!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Александр Бельский