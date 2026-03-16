Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские провели масштабный рейд на транспортной магистрали Васильевского острова

В Петербурге полицейские провели масштабный рейд на транспортной магистрали Васильевского острова

0
Опубликовал: Антон78
В Петербурге полицейские провели тотальную проверку на транспортной магистрали Васильевского острова

14 марта на крупной транспортной артерии Санкт-Петербурга прошла масштабная полицейская проверка. Сотрудники правоохранительных органов разместились для контроля на проспекте Крузенштерна, в районе съезда на Западный скоростной диаметр. В проверочных мероприятиях участвовали представители миграционной службы, патрульно-постовой службы, дорожно-патрульной службы, кинологи с собаками, оперативные службы, а также сотрудники Федеральной службы охраны России.

В ходе рейда было досмотрено приблизительно 470 транспортных средств и проверено свыше 360 человек. Среди проверенных лиц оказалось 56 иностранцев. Результатом стало выявление нескольких десятков административных нарушений, включая случаи несоблюдения миграционного законодательства и правил дорожного движения. В настоящий момент рассматривается вопрос о возбуждении как минимум пяти уголовных дел, связанных преимущественно с кражами и использованием поддельных документов.

