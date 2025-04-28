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В Пушкинском районе прошла памятная акция «Аллея памяти»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов: Высадка «Аллеи Памяти» при строительстве Южной широтной магистрали – начало новой традиции дорожного сообщества Петербурга

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга, в рамках строительства Южной широтной магистрали, состоялась значимая памятная акция под названием «Аллея памяти». Эта инициатива была приурочена к важной исторической дате и направлена на увековечение памяти о тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей страны во время Великой Отечественной войны. В процессе проведения разведывательных и строительных работ поисковые отряды совместно с дорожными рабочими сделали важное открытие: они нашли останки 43 бойцов Красной армии, которые погибли в ходе обороны Ленинграда. Это открытие стало настоящим символом памяти и уважения к тем, кто сражался за родину.

В честь этих героев, их останки были торжественно захоронены на воинском кладбище «Кондакопшино», где им был оказан последний долг. На месте обнаружения останков строители магистрали также заложили аллею, которая будет располагаться рядом с будущей трассой. В рамках акции участники высадили 43 яблони, каждая из которых стала символом памяти о каждом из погибших солдат. Таким образом, эта аллея не только увековечит память о героях, но и станет живым напоминанием о их подвиге для будущих поколений.

Кроме того, в ходе акции была отмечена память и героизм дорожников, которые, несмотря на все трудности военного времени, самоотверженно трудились как на фронте, так и в тылу. В их честь был установлен памятный камень с надписью: «Героям Ленинграда от дорожников Санкт-Петербурга». Это стало важным шагом в признании вклада всех тех, кто вносил свой вклад в победу, работая на благо страны в самые трудные времена.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, комментируя данное событие, подчеркнул, что высадка «Аллеи Памяти» накануне 80-летия Победы является началом новой традиции для дорожного сообщества города. Он отметил, что город будет поддерживать эту традицию и что их долг — увековечить память всех бойцов, которые погибли, защищая Ленинград. Создание «Аллеи Памяти» — это не просто дань уважения, но и яркий акт патриотизма, который станет важным вкладом в дело сохранения исторической памяти. Деревья, высаженные в рамках этой акции, будут расти и олицетворять преемственность поколений, силу и стойкость нашего народа.

Важно отметить, что в годы Великой Отечественной войны рядом с Ленинградским шоссе на Пулковских высотах проходила линия обороны города. Это место стало ареной одних из самых тяжелых боев. У Варшавской железной дороги находился один из самых кровопролитных участков, где происходили ожесточенные сражения. В сентябре 1941 года немецкие войска смогли вклиниться в линию обороны города, образовав так называемый «выступ». На протяжении всей блокады Ленинграда наши войска предпринимали множество попыток ликвидировать этот выступ, но задача была выполнена лишь в январе 1944 года, когда произошло освобождение Пушкина и Павловска.

Акция «Аллея памяти» является не только данью уважения, но и важным шагом к сохранению исторической памяти о тех событиях, которые навсегда останутся в сердцах людей. Каждый из высаженных деревьев будет напоминать о подвиге тех, кто сражался за нашу свободу, и о необходимости помнить о тех, кто отдал свои жизни ради будущего. Ежегодно дорожники планируют расширять и благоустраивать зеленую зону вокруг аллеи, что позволит сделать это место еще более значимым и доступным для жителей и гостей города. Таким образом, «Аллея памяти» станет не только местом скорби, но и символом надежды и единства, напоминая всем о важности сохранения исторической памяти.

Источник: Администрация Петербурга
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