На Ивановском пятачке, расположенном в живописном районе Отрадное Ленинградской области, развернулась масштабная акция «Сад памяти». Это мероприятие, пронизанное глубоким смыслом и патриотизмом, стало ярким событием не только для местного сообщества, но и для всей Ленинградской области, а, возможно, и для всей страны. Губернатор Александр Дрозденко лично принял участие в посадке более 400 метровых елей, которые, согласно замыслу организаторов, образуют гигантский геоглиф – слово «ПОБЕДА». Это грандиозное произведение ландшафтного искусства будет видно не только с высоты птичьего полета, но и, как подчеркнул губернатор, даже из космоса, став поистине уникальным памятником героям Великой Отечественной войны.

Визуализация слова «ПОБЕДА» с помощью вечнозеленых елей – это не просто эффектный дизайнерский ход, это мощный символ памяти, который будет радовать глаз и напоминать о великом подвиге советского народа на протяжении десятилетий. Каждое посаженное дерево – это дань уважения и благодарности тем, кто отдал свою жизнь за освобождение нашей Родины. В словах губернатора прозвучала гордость за масштаб акции и ее международное значение. Действительно, «Сад памяти» вышел за пределы национального проекта, став всемирной инициативой, объединяющей людей, чтящих память о погибших и стремящихся увековечить их подвиг.

Важно отметить, что посадка елей на Ивановском пятачке – это лишь часть большой, грандиозной работы, проводимой в рамках проекта «Сад памяти» в Ленинградской области. По данным областного комитета по природным ресурсам, только в 2025 году в различных районах региона прошло 24 подобных мероприятия. Результаты впечатляют: было высажено 67,5 тысяч сеянцев и саженцев на площади почти 33 гектара, что образовало целый лес – зелёный оазис памяти и благодарности. В этих работах приняли участие более полутора тысяч ленинградцев, демонстрируя высокий уровень гражданской активности и понимания важности сохранения исторической памяти. Это живое свидетельство того, что инициативы по озеленению и увековечиванию памяти находят широкий отклик в сердцах людей.

В масштабах всей страны, амбициозная цель национального проекта «Экологическое благополучие» – посадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне – представляет собой поистине колоссальную задачу. Однако, судя по энергичности и масштабу мероприятий в Ленинградской области, эта цель вполне достижима. Каждый высаженный саженец, каждое участвующее в акции лицо – это кирпичик в величественном монументе памяти, воздвигаемом в честь героев, которые отстояли мир и будущее для будущих поколений. Акция «Сад памяти» – это не просто посадка деревьев, это поклонение подвигу предков, это выражение нашей безграничной благодарности и залог того, что память о Великой Отечественной войне будет жить вечно, передаваясь из поколения в поколение. Ели, посаженные на Ивановском пятачке, станут символом этого вечного памятования.