Собственный аналог терминала Starlink скоро появится в РФ

Опубликовал: Вадик Котов
Freepik
Россия ведет разработку собственного аналога американской системы спутниковой связи Starlink.

В России активно ведется работа над созданием национальной системы спутниковой связи, аналогичной американской Starlink. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в эфире «Соловьев Live». По его словам, в скором времени будет разработан отечественный терминал, подобный Starlink, так как создание собственного спутникового устройства является необходимостью.

Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи, а также координатор проекта «Цифровая Россия», подчеркнул, что разработка российского аналога Starlink имеет важное значение для технологического суверенитета страны. Немкин отметил, что доступ к глобальным спутниковым интернет-сервисам контролируется иностранными компаниями, что создает риски для безопасности. Отечественная разработка позволит обеспечить надежной связью армию, государственные структуры и гражданскую инфраструктуру в любых условиях, включая удаленные регионы. Это станет важным элементом в развитии космической и телекоммуникационной отрасли России, снизив зависимость от зарубежных технологий.

Задача по созданию отечественного аналога Starlink является масштабной и потребует не только развития спутниковой группировки, но и создания доступных по цене терминалов для массового использования. Успех проекта будет зависеть от скорости развертывания инфраструктуры и обеспечения устойчивой работы сети на всей территории России, включая Арктику и Дальний Восток.

Немкин подчеркнул важность широкого гражданского применения российской системы, от обеспечения связью сельских районов до поддержки бизнеса и транспортных систем. По его мнению, такой проект способен стимулировать развитие цифровой экономики и повысить уровень цифровой доступности по всей стране.

