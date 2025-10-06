В Калининском районе завершился ремонт улицы Демьяна Бедного

В Калининском районе города завершились работы по ремонту улицы Демьяна Бедного, протяженность которой составляет примерно 2 километра. Это значительное обновление коснулось более 50 тысяч квадратных метров как проезжей части, так и тротуаров, что, безусловно, улучшит качество дорожного покрытия для автомобилистов и пешеходов. В процессе ремонта дорожные специалисты выполнили фрезерование старого асфальтового покрытия, что позволило подготовить основание для укладки нового асфальтобетона. В результате были уложены два слоя нового асфальтобетонного покрытия, что значительно повысило прочность и долговечность дороги. После этого на обновленной поверхности была нанесена разметка термопластиком, что обеспечивает хорошую видимость и безопасность движения. Кроме того, в рамках ремонта были восстановлены элементы благоустройства, которые могли быть повреждены в процессе работ.

Улица Демьяна Бедного играет важную роль в транспортной инфраструктуре района, так как соединяет Суздальский проспект с проспектом Луначарского. Это обеспечивает удобный доступ к множеству значимых объектов, таких как Колледж Метростроя, Колледж автоматизации производства, несколько общеобразовательных школ, городская поликлиника и Конькобежный стадион имени Шилкова. Также магистраль ведет к популярным местам отдыха горожан, таким как сад «Прометей» и Муринский парк, что делает ее важной не только с точки зрения транспортной доступности, но и как часть городской инфраструктуры для досуга и отдыха.

Кроме того, в этом районе ранее были проведены масштабные работы по ремонту улицы Хлопина, где дорожники обновили более 7 тысяч квадратных метров покрытия на проезжей части и тротуарах. Здесь также была произведена замена бортового камня и нанесена новая разметка термопластиком. Улица Хлопина имеет большое значение для жителей района, так как проходит в непосредственной близости к Политехническому университету и спортивному комплексу «Политехник», а также к городской поликлинике 76, Техническому колледжу и Училищу олимпийского резерва 1. Это делает улицу ключевой артерией для студентов и жителей, обеспечивая им удобный доступ к образовательным и медицинским учреждениям.

В рамках текущего дорожно-строительного сезона также завершился ремонт Лабораторной улицы. На километровом участке этой улицы дорожники уложили более 8 тысяч квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия. Лабораторная улица обеспечивает доступ к Техническому колледжу управления и коммерции, а также Садово-архитектурному колледжу. Учитывая близость учебных заведений, проведение ремонтных работ на этой улице приобретает особое значение для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения, включая студентов, преподавателей и местных жителей. Таким образом, обновление дорожной инфраструктуры в Калининском районе направлено не только на улучшение качества дорог, но и на создание более безопасной и комфортной городской среды для всех пользователей.