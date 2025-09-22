На Васильевском острове полиция провела проверку транспорта и иностранцев

В Василеостровском районе Петербурга сотрудники правоохранительных органов осуществили комплексное мероприятие, направленное на профилактику правонарушений на дорогах.

При проведении операции особое внимание уделялось автотранспортным средствам с номерами других регионов и их пассажирам. Полицейские контролировали исполнение правил дорожного движения и соблюдение норм миграционного законодательства.

В общей сложности было остановлено и проверено более 300 автомобилей, а также идентифицировано свыше 400 граждан, включая 57 иностранных граждан. У шести иностранцев были зафиксированы нарушения правил регистрации, в связи с чем они были доставлены в отделение полиции для привлечения к административной ответственности.

В ходе рейда зафиксированы нестандартные ситуации. Один из водителей пытался использовать поддельное удостоверение личности, а у ряда других были обнаружены фальшивые пропуска с государственной символикой.

Во время проверок выявлены следующие нарушения: управление транспортным средством без действующего страхового полиса, нарушение правил установки номерных знаков, несоблюдение правил перевозки пассажиров и использования ремней безопасности, эксплуатация автомобиля с техническими неисправностями, проезд на запрещающий сигнал светофора и управление автомобилем без необходимых документов. В отношении одного водителя возникли подозрения относительно его трезвости, в результате чего он был направлен в медицинское учреждение для проведения экспертизы на предмет алкогольного опьянения.