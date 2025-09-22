ента новостей

14:13
В Петроградском районе задержали участников драки на улице Бармалеева
14:08
В Петербурге задержали подозреваемых в драке у заведения общепита на улице Композиторов
13:58
На улице Дмитрия Устинова рецидивисты ограбили 18-летнего юношу
13:54
На Невском проспекте петербуржец толкнул мужчину с парапета подземного перехода
09:56
Футболисты «Зенита» обыграли «Краснодар» со счетом 2:0
09:38
Vощный шторм обрушился на Филиппины
09:28
На Васильевском острове полиция провела проверку транспорта и иностранцев
01:03
На улице Савушкина внедорожник выехал на остановку с людьми
14:44
На улице Демьяна Бедного иномарка сбила 12-летнего школьника
14:41
Полицейские выясняют обстоятельства поножовщины на проспекте Культуры
14:36
В Мурино дорожный конфликт из-за инвалидного кресла закончился стрельбой
14:31
На проспекте Славы самокатчик выстрелил из травмата в петербуржца
14:25
В петербургском метро задержали подозреваемого в грабеже
01:18
На Ленинском проспекте иномарка сбила женщину с двумя детьми
15:52
В Петербурге рейсовый автобус сбил 70-летнюю женщину
14:44
В Ленобласти полицейские обнаружили 19 мешков высушенной конопли
14:37
В Петербурге задержали подозреваемого в хищении автомобиля с улицы Пионерстроя
14:33
В Петербурге состоятся международные и Всероссийские соревнования по каратэ «Петербургская Осень»
14:29
В Ленобласти обнаружили подпольную наркоплантацию
13:03
В квартире на улице Спирина изъяли крупную партию наркотиков
12:57
В Петербурге рецидивист ударил и ограбил инвалида
12:51
На Купчинской улице иномарка сбила 17-летнюю студентку колледжа
12:46
В Самаре поймали мигранта, напавшего на пенсионерку в Ленобласти
12:37
В двух районах Петербурга ограничат движения транспорта
10:21
В Ленобласти прошли Всероссийские соревнования «Летние Кавголовские игры» по прыжкам на лыжах с трамплина
14:22
В Колпино состоялась торжественная церемония открытия стендов памяти краеведам Ларисе Бурим и Валентине Васильевой
14:15
В Ледовом дворце отметили День промышленности Петербурга
14:12
В Петербурге определены победители ежегодного конкурса лучших инновационных проектов в сфере науки и высшего образования
14:07
В Петербурге определены лауреаты ежегодной премии Правительства в области образования
12:34
В Google Chrome нашли серьезную уязвимость
На Васильевском острове полиция провела проверку транспорта и иностранцев

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие на дорогах Василеостровского района

В Василеостровском районе Петербурга сотрудники правоохранительных органов осуществили комплексное мероприятие, направленное на профилактику правонарушений на дорогах.

При проведении операции особое внимание уделялось автотранспортным средствам с номерами других регионов и их пассажирам. Полицейские контролировали исполнение правил дорожного движения и соблюдение норм миграционного законодательства.

В общей сложности было остановлено и проверено более 300 автомобилей, а также идентифицировано свыше 400 граждан, включая 57 иностранных граждан. У шести иностранцев были зафиксированы нарушения правил регистрации, в связи с чем они были доставлены в отделение полиции для привлечения к административной ответственности.

В ходе рейда зафиксированы нестандартные ситуации. Один из водителей пытался использовать поддельное удостоверение личности, а у ряда других были обнаружены фальшивые пропуска с государственной символикой.

Во время проверок выявлены следующие нарушения: управление транспортным средством без действующего страхового полиса, нарушение правил установки номерных знаков, несоблюдение правил перевозки пассажиров и использования ремней безопасности, эксплуатация автомобиля с техническими неисправностями, проезд на запрещающий сигнал светофора и управление автомобилем без необходимых документов. В отношении одного водителя возникли подозрения относительно его трезвости, в результате чего он был направлен в медицинское учреждение для проведения экспертизы на предмет алкогольного опьянения.

