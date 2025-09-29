ента новостей

Выставка акварелей Сергея Опульса «Лед и Пламень»
Концерт Романа Зорькина (бразильская гитара) с программой "Семь цветов"
На Петербургском шоссе в зоне строительства Южной широтной магистрали обновится схема движения
Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку
В Ленобласти задержали налетчиков на квартиру в поселке Сельцо
Во Всеволожске задержали стрелка из пневматического пистолета по птицам
В Кировске задержали двоих мигрантов за избиение соотечественника
В Сестрорецке адержали 17-летнюю «дропершу» за обман пенсионера
В Петербурге ищут стрелков по окнам квартиры на Богатырском проспекте
На Бестужевской улице задержали подозреваемый в беспорядочной стрельбе
Пенсионер с Васильевского острова отдал мошенникам более 15 млн рубле
В Сертолово задержали подростков, ударивших прохожего ради «эффектного» видео
Музыка Баха и Вивальди для органа и оркестра в исполнении Российского ансамбля старинной музыки
Пенсионер у станции метро "Гостиный двор" попал под колеса автобуса
Ремонт Сестрорецкого путепровода закончен
В Красном Селе молодой человек избил пенсионерку на пешеходном переходе
В Ленобласти ищут налетчиков на квартиру в поселке Сельцо
В Петербурге задержали водителя "Ягуара", стрелявшего по автобусу на Наличном мосту
По факту массовой драки на Невском проспекте возбудили уголовное дело
На Полюстровском проспекте "ВАЗ" сбил женщину
В Ленобласти нашли предполагаемый источник распространения суррогатного алкоголя, из-за которого погибли люди
Полицейские проверяли мигрантов на стройках юго-запада Петербурга
На КАД перед Вантовым мостом водитель такси сбил двух пешеходов
В Ленобласти задержан мужчина, пытавшийся сжечь пятерых человек
В Петербурге задержали подозреваемых в серии разбоев в Мурино
В Петербурге погибшая в пожаре пенсинерка лишилась квартиры из-за мошенников
В Шушарах в ДТП с грузовиком пострадали два человека
В Пикалево водитель погрузчика выстрелил из пневматики по автомашине
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Художников
В Парголово задержали налетчика на магазин в Пушкине
Ремонт Сестрорецкого путепровода закончен

Завершен ремонт Сестрорецкого путепровода. Сооружение получило новую дорожную одежду на площади более 3500 кв. метров.

В ходе реконструкции путепровод получил новое дорожное полотно, охватывающее территорию свыше 3500 квадратных метров.

В процессе ремонтных работ были выполнены следующие действия:

  • Реконструированы деформационные швы общей протяженностью 44,2 метра.
  • На проезжей части и пешеходных зонах произведена замена гидроизоляционного слоя с последующим созданием защитного покрытия из литого асфальтобетона.
  • Осуществлена укладка двухслойного асфальтобетонного покрытия.
  • Нанесена новая дорожная разметка в соответствии с действующими стандартами.

Сестрорецкий путепровод, расположенный в Курортном районе Санкт-Петербурга, обеспечивает пересечение Приморского шоссе с железнодорожной линией, соединяющей Санкт-Петербург, Сестрорецк и Белоостров, и играет важную роль в транспортной системе Сестрорецка. Предыдущая замена асфальтового покрытия на данном путепроводе производилась в 2017 году.

