Ремонт Сестрорецкого путепровода закончен

В ходе реконструкции путепровод получил новое дорожное полотно, охватывающее территорию свыше 3500 квадратных метров.

В процессе ремонтных работ были выполнены следующие действия:

Реконструированы деформационные швы общей протяженностью 44,2 метра.

На проезжей части и пешеходных зонах произведена замена гидроизоляционного слоя с последующим созданием защитного покрытия из литого асфальтобетона.

Осуществлена укладка двухслойного асфальтобетонного покрытия.

Нанесена новая дорожная разметка в соответствии с действующими стандартами.

Сестрорецкий путепровод, расположенный в Курортном районе Санкт-Петербурга, обеспечивает пересечение Приморского шоссе с железнодорожной линией, соединяющей Санкт-Петербург, Сестрорецк и Белоостров, и играет важную роль в транспортной системе Сестрорецка. Предыдущая замена асфальтового покрытия на данном путепроводе производилась в 2017 году.