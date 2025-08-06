Ладожский мост разведут для прохода судов и яхты «Адмирал Крюйс»

Согласно информации, предоставленной ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 7 августа 2025 года на федеральной трассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск, Печенгу и границу с Норвегией, будет введено полное ограничение движения автотранспорта продолжительностью 45 минут.

Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», пояснил, что с 10:00 до 10:45 будет осуществлена разводка моста через реку Нева, расположенного на 40-м километре трассы Р-21 «Кола» вблизи деревни Марьино Кировского района Ленинградской области. Разводка моста необходима для обеспечения прохода по реке судов, включая «РБ-27», РБ «Ижорец» и яхту «Адмирал Крюйс», максимальный габарит которых составляет 18 метров. На время проведения работ движение автомобилей будет полностью остановлено.

Процедура разводки моста будет выполнена подрядной организацией ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

Важно отметить, что разводка Ладожского моста возможна только при определенных погодных условиях: температура воздуха не должна превышать +25 ºС, а скорость ветра не должна быть выше 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит свои извинения за возможные неудобства, связанные с временным ограничением движения, и рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок.